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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Евросоюз запустил работу гражданской миссии в Армении

ЕС запустил работу гражданской миссии в Армении для урегулирования конфликта с Баку
Фото: JosepBorrellF / Twitter
Фото: JosepBorrellF / Twitter

Евросоюз дал старт работе гражданской миссии в Армении (EUMA), которая должна способствовать урегулированию конфликта с Азербайджаном, говорится в заявлении Совета ЕС.

EUMA учредили 23 января, миссия рассчитана на два года. Ее целями в ЕС назвали содействие стабильности в приграничных районах Армении, укрепление доверия и безопасности в пострадавших от армяно-азербайджанского конфликта местах, а также обеспечение условий, способствующих нормализации отношений между двумя странами.

Общее количество гражданского персонала EUMA составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. Оперативный штаб миссии разместят в городе Ехегнадзор в Вайоцдзорской области Армении. Руководить операцией будет управляющий директор внешнеполитической службы ЕС по гражданскому планированию и поведению Стефано Томат. Другие функции главы миссии на себя возьмет Маркус Риттер.

Развернуть миссию в декабре прошлого года попросил армянский министр иностранных дел. После учреждения EUMA в МИД России, которая выступает посредником между Ереваном и Баку, заявили, что появление в приграничных районах Армении представителей ЕС может привести лишь к эскалации конфликта. «Не видим никакой «добавленной стоимости» от пригляда есовских «экспертов» за событиями в районе армяно-азербайджанской границы», — пояснили в ведомстве.

С ноября 2020 года в регионе работают российские миротворцы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинял их в невыполнении обязательств. По его словам, после истечения мандата российских миротворцев в 2025 году Ереван может обратиться за помощью в Совет Безопасности ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл упреки в адрес российских миротворцев необоснованными. В МИДе говорили, что «никакие публичные нападки» на российских миротворцев делу не помогут.

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