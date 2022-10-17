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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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ЕС решил направить наблюдателей на границу Армении с Азербайджаном

Следующим шагом к мирному договору между двумя странами может стать делимитация границы
Совет Европы объявил о решении отправить на границу Армении и Азербайджана наблюдательную миссию из 40 человек. Это первый крупный успех западных посредников, участвующих в урегулировании отношений между Ереваном и Баку
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

17 октября Совет Европы объявил о решении отправить 40 наблюдателей на границу Армении и Азербайджана. «Мы создаем миссию мониторинга вдоль армяно-азербайджанской границы и направляем 40 экспертов для укрепления доверия в нестабильной ситуации, подвергающей опасности жизни», — пояснил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В тот же день технические специалисты миссии, которые прибыли в Армению ранее, встретились с главами Минобороны и МИД республики, чтобы обсудить полномочия миссии и участки границы, где расположатся наблюдатели. Это отнюдь не самый простой вопрос, поскольку граница между двумя странами по-прежнему не делимитирована.

Наблюдатели будут направлены из Грузии, из состава местной мониторинговой миссии (EUMM), развернутой в этой стране в сентябре 2008 года. Их мандат в Армении будет носить временный характер, миссия продлится не более двух месяцев, отмечено в заявлении Совета Европы. Указано также, что наблюдения и выводы экспертов могут лечь в основу работы комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном (в конце прошлой недели Ереван предложил Баку 31 октября провести в Брюсселе встречу рабочих групп по этому вопросу).

Как Запад подключился к урегулированию ситуации

Ереван обратился к ЕС с просьбой разместить европейских наблюдателей на границе в конце сентября, после серьезного обострения ситуации, в результате которого с обеих сторон погибли почти 300 человек. Евросоюз и США активно включились в переговоры на фоне разочарования Еревана в посреднической роли России и его недовольства реакцией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на обращение Армении в связи с сентябрьской эскалацией.

Решение послать наблюдателей было принято 6 октября по итогам пражских переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля. За несколько дней до встречи в Праге такую идею обсуждали и в ОДКБ, но окончательное решение так и не было принято, хотя на прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в зону конфликта.

12 октября в интервью телеканалу France 2 Эмманюэль Макрон обвинил Россию в том, что она заинтересована в дестабилизации Южного Кавказа. «Россия вмешалась в этот конфликт, откровенно подыграв Азербайджану при турецком пособничестве, и вернулась, чтобы ослабить Армению, которая еще недавно была ей близкой страной, — сказал он. — Вы понимаете, что происходит? Это попытки России дестабилизировать ситуацию. Она хочет создать разлад на Кавказе, чтобы ослабить и разделить нас всех». Российский президент Владимир Путин назвал это заявление неприемлемым, обвинил французского лидера в непонимании «самого хода конфликта», а также заявил, что у Парижа отсутствует «информация о позициях сторон».

Когда может быть подписан мирный договор

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Прогнозы

Направление наблюдателей ЕС в Армению — лишь часть переговорного процесса. После встречи в Праге Алиев заявил, что мирный договор с Арменией может быть подписан до конца года, «если у армянской стороны будет воля». 11 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Баку достигли договоренностей по пяти принципиальным пунктам. «Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т.д. Осталось только их [пункты соглашения] реализовать», — процитировало его «РИА Новости».

На прошлой неделе спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что, по его мнению, в будущем мирном договоре не должен отдельно упоминаться статус Нагорного Карабаха, потому что «Армения никогда не имела территориальных претензий к Азербайджану». «И указание территорий только усложнит и, возможно, превратит в ничто возможный мирный договор», — считает он.

Основные противоречия сторон связаны с неопределенным статусом Нагорного Карабаха, гарантиями для армянского населения этого региона, а также с желанием Баку получить сухопутное сообщение с азербайджанским анклавом Нахичевань. В понедельник Чавушоглу заявил, что, согласно позиции Баку, статус дороги, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань, должен быть таким же, как и у Лачинского коридора, то есть фактически речь идет об экстерриториальности.

Есть довольно серьезные признаки, что Ереван готов пойти на подписание «того, что Алиев называет мирным договором», предположил армянский политолог, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян. Он объяснил готовность Пашиняна принять условия Баку тем, что сентябрьская эскалация продемонстрировала «уязвимость нынешнего положения Армении и ее неспособность обеспечить свою безопасность». У Азербайджана нет правовых рычагов, чтобы добиться экстерриториального статуса дороги, которая свяжет основную территорию страны с Нахичеванью, но есть военные, отмечает Микаелян. В итоге будет достигнут компромисс, прогнозирует он, и Азербайджан, например, добьется упрощенного транзита в анклав. «Статус не будет экстерриториальным, но будет близок к нему по сути», — думает Микаелян.

Конфликт также показал слабость «российской альтернативы брюссельскому формату», заметил эксперт. «Судя по всему, переговорный процесс постоянно развивался, в том числе с Турцией, — резюмировал Микаелян. — И договоренности вышли на уровень, когда они уже могут быть подписаны».

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Теги
Александр Атасунцев Александр Атасунцев
Никол Пашинян Ильхам Алиев Нагорный Карабах мирный договор Евросоюз наблюдатели
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