Шойгу и Гуттериш обсудили Запорожскую АЭС и экспорт российских удобрений
Министр обороны Сергей Шойгу по телефону обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем условия безопасного функционирования Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск. О звонке сообщило Минобороны России.
Как следует из сообщения, Шойгу и Гуттериш также обсудили «функционирование миссии по установлению фактов в отношении инцидента в СИЗО» в Еленовке. Еще одной темой разговора стали инициативы ООН об упрощении экспорта российских продуктов питания и удобрений.
Других деталей по теме переговоров ведомство не привело.
Несколько недель назад Шойгу встретился с Гутерришем в Стамбуле, где генсек ООН подписал Меморандум о взаимодействии между России и ООН по содействию экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений..
11 августа в ООН прошло заседание Совбеза, на котором обсуждалась ситуация на АЭС. На нем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что, по предварительным выводам, немедленной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов или военных действий в районе станции нет, однако ситуация может измениться в любой момент. Он отметил, что миссия МАГАТЭ должна быть допущена на АЭС как можно скорее.
Генсек ООН ранее уже призывал обе стороны прекратить боевые действия в районе АЭС. «Атаки на АЭС — самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — РБК) получила доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции», — сказал он 8 августа.
Запорожская АЭС, расположенная в городе Энергодар — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль. С начала военных действий конфликтующие стороны обвиняли друг друга в ударах по территории станции и повреждениях ее инфраструктуры.
В июле и августе российское Минобороны и власти занятых российскими силами территорий Запорожской области неоднократно заявляли об обстрелах АЭС и Энергодара со стороны Украины. Сегодня, 15 августа, член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов вновь заявил об артиллерийском обстреле Энергодара. По его словам, за два часа украинская сторона нанесла 25 ударов по Энергодару и району Запорожской атомной электростанции из гаубиц М777 западного производства.