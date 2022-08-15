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В Запорожье обвинили ВСУ в 25 ударах по Энергодару и району АЭС

Фото: AP
Фото: AP

Жилые кварталы Энергодара в Запорожской области, который находится под контролем российских войск, подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, заявил в своем Telegram член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Он утверждает, что за два часа украинская сторона нанесла 25 ударов по Энергодару и району Запорожской атомной электростанции тяжелой артиллерией из гаубиц М777, которые Украине поставили США.

Накануне Рогов обвинил ВСУ в ракетном ударе по Энергодару, в результате которого погиб человек. Кроме того, он сообщил об артиллерийском ударе в районе теплоэлектростанции. Запорожская ТЭС расположена на левом берегу Каховского водохранилища рядом с АЭС.

В запорожской ВГА предложили объявить «режим тишины» возле АЭС
Политика
Запорожская АЭС

С начала российской военной операции на Украине 24 февраля по территории близ Запорожской АЭС неоднократно наносились удары, в последние дни их интенсивность увеличилась. Москва и пророссийские власти региона обвиняют в обстрелах Киев, а Украина — российскую сторону.

11 августа в ООН прошло заседание Совбеза, на котором глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что, по предварительным выводам, немедленной угрозы ядерной безопасности из-за обстрелов или военных действий в районе АЭС нет, но ситуация может измениться в любой момент. Он призвал допустить туда миссию организации. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС, но, по мнению постпреда России при ООН Василия Небензи, в случае вывода российских войск с территории станции ей грозят «чудовищные провокации». 15 августа Рогов предложил объявить возле ЗАЭС режим тишины.

Теги
Запорожская область Запорожская АЭС обстрел Военная операция на Украине
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