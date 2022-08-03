ООН решила создать миссию для расследования удара по СИЗО в Еленовке

Фото: Дмитрий Мармышев / ТАСС

В Организации Объединенных Наций создается миссия по установлению фактов относительно удара по СИЗО в Еленовке в ДНР, где погибли 50 человек. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил во время пресс-конференции, трансляция которой шла на сайте организации.

«Я решил в рамках своих компетенций и власти создать миссию по установлению фактов. У меня нет права проводить криминального расследования», — сказал он и добавил, что сейчас вырабатываются условия работы миссии, о которых проинформируют властей России и Украины, а также идет поиск «компетентных и независимых людей» в состав миссии.

Генсек выразил надежду, что члены миссии получат доступ на все необходимые объекты и ко всей информации, чтобы установить, что на самом деле произошло в Еленовке.

29 июля в ДНР сообщили, что ВСУ нанесли удар по СИЗО, где содержались украинские военнопленные. При этом использовалась американская реактивная система залпового огня HIMARS. Минобороны России позднее подтвердило данную информацию, отметив, что в числе пленных были бойцы националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Официальный Киев отверг обвинения и указал, что ВСУ не наносили удара по СИЗО.

На следующий день российское военное ведомство опубликовало списки погибших (50 человек) и раненых (73). Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело по ст. 356 УК (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

31 июля Москва пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) принять участие в расследовании удара, обе организации согласились. С аналогичной просьбой к ООН и МККК обратился и Киев.