Зеленский уволил начальников управлений СБУ трех областей

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Planet Pix / ZUMA / ТАСС)

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении двух начальников региональных управлений Службы безопасности Украины (СБУ) — Львовской и Тернопольской областей, а также начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

При этом Артем Бондаренко, которого уволили с должности начальника управления СБУ во Львовской области, отдельным указом был назначен начальником Главного управления в Киеве и Киевской области.

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