Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области за провал обороны города

Роман Дудин (Фото: Евгений Малолетка / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина за провалы в первые дни российской спецоперации. Об этом глава государства заявил в видеобращении, размещенном в его в Telegram-канале.

«И, что очень важно сейчас, — вместе друг с другом. У них сотрудничество 100%. Армия, полиция, мэр Харькова, ОГА — все действительно работают на победу и делают это очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ», — сказал президент.

Он рассказал, что «приехал [в Харьковскую область], разобрался и уволил главу СБУ в области» за то, что тот «не работал на защиту города с первых дней», а «думал только о себе лично». Мотивы чиновника должны выяснить правоохранительные органы, указал Зеленский.

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