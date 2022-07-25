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Зеленский уволил командующего силами спецопераций

Григорий Галаган проработал в должности почти два года, причины его увольнения не объясняются
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офіс Президента України)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Галагана с поста командующего Силами специальных операций (ССО) ВСУ, документ опубликован на сайте офиса президента.

Еще одним указом он назначил на эту должность Виктора Хоренко.

Григорий Галаган возглавил Силы специальных операций ВСУ в августе 2020 года, сменив на этом посту Игоря Лунева. Проводя с ним встречу после назначения Зеленский подчеркивал, что ССО необходимо сосредоточиться в том числе на предотвращении «провокаций от пророссийских боевиков».

Кроме того, в понедельник Зеленский также освободил от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Комментируя увольнение Демченко, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пояснил, что решение было принято в связи с его состоянием здоровья, передает УНИАН.

«Мы сейчас все работаем, скажем так, на пределе наших возможностей. Это большая физическая, моральная, психологическая нагрузка. Но, к сожалению, состояние здоровья господина Демченко не позволяет ему сейчас работать с такой нагрузкой», — уточнил он.

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Советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил «Украинской правде», что состояние здоровья Демченко не позволяет ему дальше работать. По его словам, он нуждается в серьезном лечении.

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Подоляк подчеркнул, что власти Украины продолжают кардинально менять работу блока безопасности и обороны «с учетом вызовов военного времени». «Не все менеджеры по разным причинам могут удержать этот темп, ритм, нагрузку. Мы же говорим в данном случае о крайне тяжелой модерационной работе 24 на 7», — отметил он.

Материал дополняется.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Владимир Зеленский СБУ силы специальных операций Украина
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