Зеленский уволил командующего силами спецопераций

Григорий Галаган проработал в должности почти два года, причины его увольнения не объясняются

Владимир Зеленский (Фото: Офіс Президента України)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Галагана с поста командующего Силами специальных операций (ССО) ВСУ, документ опубликован на сайте офиса президента.

Еще одним указом он назначил на эту должность Виктора Хоренко.

Григорий Галаган возглавил Силы специальных операций ВСУ в августе 2020 года, сменив на этом посту Игоря Лунева. Проводя с ним встречу после назначения Зеленский подчеркивал, что ССО необходимо сосредоточиться в том числе на предотвращении «провокаций от пророссийских боевиков».

Кроме того, в понедельник Зеленский также освободил от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Комментируя увольнение Демченко, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пояснил, что решение было принято в связи с его состоянием здоровья, передает УНИАН.

«Мы сейчас все работаем, скажем так, на пределе наших возможностей. Это большая физическая, моральная, психологическая нагрузка. Но, к сожалению, состояние здоровья господина Демченко не позволяет ему сейчас работать с такой нагрузкой», — уточнил он.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил «Украинской правде», что состояние здоровья Демченко не позволяет ему дальше работать. По его словам, он нуждается в серьезном лечении.

Читайте на РБК Pro Pro Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно Инструкции Pro «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах Статьи Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Статьи Pro 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам Статьи Pro Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Статьи Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи Pro Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Статьи

Подоляк подчеркнул, что власти Украины продолжают кардинально менять работу блока безопасности и обороны «с учетом вызовов военного времени». «Не все менеджеры по разным причинам могут удержать этот темп, ритм, нагрузку. Мы же говорим в данном случае о крайне тяжелой модерационной работе 24 на 7», — отметил он.

Материал дополняется.