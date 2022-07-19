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Верховная рада уволила отстраненного Зеленским главу СБУ

Верховная рада Украины уволила отстраненного Зеленским главу СБУ Баканова
Предложение об увольнении Баканова в Раду внес президент Владимир Зеленский. Он указал на то, что за время его работы после начала военных действий украинские следователи завели более 600 дел о госизмене среди силовиков
Иван Баканов
Иван Баканов (Фото: Wikimedia Commons)

Верховная рада Украины отправила в отставку Ивана Баканова с должности главы СБУ, сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

За его увольнение проголосовали 259 депутатов, из которых 203 состоят в партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Против высказались 37 депутатов, в том числе 14 из правящей партии и 13 из пророссийской партии «Платформа за жизнь и мир».

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Фото:ssu.gov.ua

После решения Рады Иван Баканов прокомментировал свою отставку, видео с его выступлением появилось в Telegram-канале ведомства.

«Да, не все из запланированного удалось довести до конца. Имелись и просчеты, причины которых следует анализировать отдельно. В то же время следует помнить: сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние сильного и коварного врага, обладающего неограниченными ресурсами», — говорится в нем.

В заслугу себе Баканов поставил задержание кума Владимира Путина, народного депутата и миллиардера Виктора Медведчука, «масштабные и массовые разоблачения вражеских агентов в различных государственных органах» и то, что он «системно взялся за пророссийские партии и начал противодействовать вражеской пропаганде».

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Украинский президент отстранил Баканова от должности вместе с генпрокурором Ириной Венедиктовой вечером 17 июля. Он провел отстранение по 47-й статье Дисциплинарного устава ВСУ о ненадлежащем исполнении или неисполнении служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы, другие тяжелые последствия или создали угрозу для наступления таких последствий.

Зеленский указывал на то, что после начала военных действий на Украине было возбуждено 651 уголовное дело о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, органов досудебного расследования и других силовых ведомств. Он подчеркнул, что такое число преступлений против основ национальной безопасности государства и связи между работниками силовых структур Украины и России ставят очень серьезные вопросы к руководителям.

Временно исполняющим обязанности главы СБУ стал первый заместитель Василий Малюк.

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Экс-глава СБУ Иван Баканов

Politico писало о планах Киева уволить главу СБУ, который является другом детства Зеленского, еще в конце июня. Источники издания говорили, что это связано с решением высокопоставленных сотрудников СБУ в начале военных действий, которые могли стоить стране «драгоценных территорий», в том числе Херсона. Они уточняли, что украинское правительство поняло, что у Баканова нет навыков антикризисного управления.

Позже Strana.ua со ссылкой на источники писало, что 16 июля полиция задержала бывшего главу крымского СБУ Олега Кулинича, который был помощником Баканова. Кулинича подозревают в государственной измене (ст. 111 УК Украины, максимальное наказание по ней — 15 лет тюремного заключения), писали «РБК-Украина» и «Украинская правда».

Вместе с главой СБУ Зеленский сменил начальников службы в Сумской, Днепропетровской, Закарпатской, Харьковской областях Украины.

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Украина Служба безопасности Украины Верховная рада Украины увольнение
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