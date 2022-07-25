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Зеленский уволил первого замглавы СНБО

Демченко занимал пост первого замглавы СНБО Украины с 2020 года. По словам Зеленского, именно с ним Порошенко делал «те или иные разговоры «нормандских» встреч и те или иные минские соглашения»
Руслан Демченко
Руслан Демченко (Фото: Рада національної безпеки і оборони України)

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее украинские СМИ утверждали, что Демченко, будучи еще замминистра иностранных дел, лоббировал подписание Харьковских соглашений 2010 года с Россией, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Подписание этих соглашений бывшим тогда украинским президентом Виктором Януковичем на Украине сейчас считается госизменой, Янукович — основной фигурант этого дела.

В то же время Владимир Зеленский заявлял, что Демченко не подписывал Харьковских соглашений. По словам президента Украины, его предшественник Петр Порошенко решил «оставить Демченко в администрации президента». «И именно с ним он делал те или иные разговоры «нормандских» встреч и те или иные минские соглашения, чтобы вы знали. На должности замминистра иностранных дел он не подписывал никаких Харьковских соглашений, но для этого есть правоохранительные органы, пускай расследуют, он дает показания в правоохранительных органах», — сказал Зеленский в ноябре 2021 года (цитата по «Интерфакс-Украина»).

В 2010 году Демченко перешел на должность замглавы МИД Украины, до этого работал в администрации президента Украины и руководил ею в 2006-2010 годах. Должность первого заместителя главы СНБО он занимал с июня 2020 года.

Зеленский уволил главу СБУ за ненадлежащее исполнение обязанностей
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Иван Баканов и Ирина Венедиктова

Зеленский ранее в июле отстранил от работы, а затем уволил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. В отношении них проводится служебное расследование, которое должно дать ответы на «очень серьезные вопросы», касающиеся связи сотрудников ведомств с Россией, сказал президент.

По словам Зеленского, на Украине зарегистрировано более 650 уголовных дел по статьям о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, ведомств досудебного расследования и иных силовых служб. В 198 случаях фигурантам уже предъявили подозрение. Более 60 сотрудников прокуратуры и СБУ продолжили работу на занятых Россией территориях, добавил президент.

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Украина Владимир Зеленский СНБО Украины

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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