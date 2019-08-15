Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

На фоне падения фондовых индексов в США десять самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes потеряли за день $18 млрд

Джефф Безос (Фото: Ted S. Warren / AP)

Десять богатейших бизнесменов мира потеряли за 14 августа почти $18 млрд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на рейтинг, который отображает состояние самых преуспевающих предпринимателей с учетом реальной ситуации на рынках.

Сильнее всех от падения фондового рынка США пострадал лидер списка Forbes —основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние за один день уменьшилось на $3,5 млрд, отмечает журнал.

А единственным миллиардером из топ-10, кто не пострадал из-за ситуации, стал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (9-е место в рейтинге). Его состояние не изменилось, указывает Forbes. В материале не конкретизированы потери остальных лидеров.

В топ-10 богатейших людей мира по данным Forbes на 15 августа также входят: основатель Microsoft Билл Гейтс (2-е место), глава конгломерата LVMH Бернар Арно (3-е), глава инвестгруппы Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (4-е), основатель Facebook Марк Цукерберг (5-е) основатель Zara Амансио Ортега (6-е), основатель Oracle Ларри Эллисон (7-е), разработчик и сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж (8-е) и глава медиакорпорации America Movil Мовиль Карлос Слим (10-е место).