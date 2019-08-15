Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,11 +0,10 EUR Бирж. 73,42 -0,14 Brent 58,10 -1,06% USD Нал. 66,67 64,23 EUR Нал. 74,44 71,90 USD ЦБ 65,89 +0,69 EUR ЦБ 73,46 +0,55 EUR/USD 1,1104 -0,0030 BTC/USD Бирж. 10 055,00 +4,00 IMOEX 2 625,58 -0,43% RTSI 1 250,13 -0,76% DJIA 25 518,71 +0,15% Nasdaq 7 755,23 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Мечел ₽85 (-7,91%) прогноз КИТ Финанс к 24.12.19
Cisco $51 (+10,15%) прогноз Barclays Capital к 14.08.20
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,45%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Мечел ₽85 (-7,91%) прогноз КИТ Финанс к 24.12.19
Cisco $51 (+10,15%) прогноз Barclays Capital к 14.08.20
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,45%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 65,89 (+0,69) Quote, 12:35
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 73,46 (+0,55) Quote, 12:35
«Спартак» пробился в последний раунд квалификации Лиги Европы Спорт, 21:44 Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке Политика, 21:36 Против стрелка из Котельников возбудили дело о хулиганстве Общество, 21:32 Власти заявили о деле из-за свалки у аэропорта Жуковский после ЧП с A321 Общество, 21:24 Росстат объяснил промышленный рост на фоне падения добычи нефти и газа Экономика, 21:20 В «Яндексе» объяснили появление возмутившей Госдуму новости Общество, 21:12 В России предложили ужесточить правила техосмотра автомобилей Общество, 21:11 Приказ об ограничении встреч с зарубежными учеными не был зарегистрирован Общество, 21:10 Reuters заметил сделки Сбербанка по продаже крупных сумм в валюте Финансы, 21:05 Число пострадавших после жесткой посадки A321 увеличилось до 76 Общество, 20:46 Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем Общество, 20:42 Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами Общество, 20:34 Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд Политика, 20:26 Бортпроводница оценила поведение пассажиров при жесткой посадке А321 Общество, 20:26
Политика ,  
0 
Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд
На фоне падения фондовых индексов в США десять самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes потеряли за день $18 млрд
Джефф Безос (Фото: Ted S. Warren / AP)

Десять богатейших бизнесменов мира потеряли за 14 августа почти $18 млрд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на рейтинг, который отображает состояние самых преуспевающих предпринимателей с учетом реальной ситуации на рынках.

Сильнее всех от падения фондового рынка США пострадал лидер списка Forbes —основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние за один день уменьшилось на $3,5 млрд, отмечает журнал.

А единственным миллиардером из топ-10, кто не пострадал из-за ситуации, стал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (9-е место в рейтинге). Его состояние не изменилось, указывает Forbes. В материале не конкретизированы потери остальных лидеров.

Фотогалерея 
Богатейшие люди мира по версии Forbes

В топ-10 богатейших людей мира по данным Forbes на 15 августа также входят: основатель Microsoft Билл Гейтс (2-е место), глава конгломерата LVMH Бернар Арно (3-е), глава инвестгруппы Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (4-е), основатель Facebook Марк Цукерберг (5-е) основатель Zara Амансио Ортега (6-е), основатель Oracle Ларри Эллисон (7-е), разработчик и сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж (8-е) и глава медиакорпорации  America Movil Мовиль Карлос Слим (10-е место).

Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

В среду американские фондовые индексы закрылись с падением. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) к закрытию торгов потерял более 800 пунктов, или 3,05%. S&P 500 в тот же день упал на 85,72 пункта (-2,39%), снизившись до 2840,6, а NASDAQ Composite опустился на 242,42 пункта (-3,02%), до 7773,94.

В тот же день цена на октябрьские фьючерсы нефти марки Brent упала до отметки $58,23 за баррель, а внутридневное падение цен на этот вид сырья превысило 5%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 4,94% — до $54,28 за баррель.

Эксперты, опрошенные РБК, связали обвал с обстановкой на фондовом рынке США, торговыми войнами, а также с ожиданиями замедления роста мировой экономики.

Экономика
Цена на нефть марки Brent упала более чем на 5%

Биржевые аналитики также обеспокоены угрозой рецессии: около 13:30 мск в среду доходность двухлетних казначейских облигаций США впервые с 2007 года превысила доходность десятилетних.

Инверсия наблюдалась короткое время, но ставки по двухлетним и десятилетним облигациям находятся практически на одном уровне. Финансисты считают такое положение дел признаком надвигающейся через год-полтора рецессии.

Предыдущее наибольшее падение с начала года фондовые рынки США показали 5 августа. Тогда, согласно подсчетам Forbes, 18 миллиардеров потеряли по итогам дня $1 млрд или более. По версии журнала, наибольшие потери понес Арно, состояние которого сократилось на $4 млрд. Безос среди тех, кто понес потери, не упоминался.

Автор: Наталья Демченко
Теги: богатейшие бизнесмены, Forbes
Материалы по теме
Орешкин назвал предпосылки для рецессии из-за потребкредитования
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Экономика
Цена на нефть марки Brent упала более чем на 5%
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter