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Экономика ,  
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Цена на нефть марки Brent упала более чем на 5%
Нефть марки Brent упала во время торгов на бирже более чем на 5%. Эксперты связывают падение с замедлением экономического роста в мире и ситуацией на американском фондовом рынке

Цена на октябрьские фьючерсы нефти марки Brent упала до отметки $58,23 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Внутридневное падение цен превысило 5%.

Спустя несколько минут нефть отыграла падение и вернулась к торгам на уровне $58,7–58,8 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 4,94% — до $54,28 за баррель.

Стремительное падение цен на нефть сорта Brent не связано с событиями на нефтяном рынке, а является следствием напряженной ситуации на финансовых рынках США, считает аналитик АКРА Василий Танурков.

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«Основная причина — распродажи на фондовом рынке США — во-первых, вчерашний рост и фондового рынка США и нефти (вчерашний рост нефти был даже больше, чем сегодняшнее падение — все на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что введение новых пошлин на китайский импорт может быть отложено) — выглядел необоснованным и чрезмерно оптимистичным, так что должна была быть коррекция», — сказал Танурков.

Он напомнил, что также «добавилась инверсия кривой доходности — ставки по двухлетним гособлигациям США впервые с 2007 года стали выше ставок по десятилетним — а это считается наиболее надежным опережающим сигналом рецессии». Дополнительным негативом для нефти стал рост запасов в США (при том что консенсус-прогноз предполагал их снижение), сказал эксперт.

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Цены на нефть снижаются на опасениях замедления роста мировой экономики, вызванное в том числе и торговыми войнами, согласен аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук. Как следствие этих опасений, ожидается и снижение темпов роста спроса на нефть. Это негативно скажется на балансе рынка, так как добыча в США скорее всего будет расти.

Более того, Китай может увеличить закупки иранской нефти, игнорируя американские санкции, считает эксперт. В результате этих событий, несмотря на сделку ОПЕК+, дисбаланс на рынке нефти может увеличиться в пользу покупателей, предупреждает Полищук. Этот прогноз частично подтверждают и данные по запасам нефти в США, которые показали существенные рост запасов на прошлой неделе, обращает внимание эксперт.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином развернулась в 2018 году. Основной причиной стали введенные Трампом ввозные пошлины на китайские товары. Китай в ответ начал вводить зеркальные пошлины. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, которая могла бы положить конец торговой войне, однако сделать это пока не удалось.

В начале августа Трамп заявил о планах ввести новые 10-процентные пошлины на китайский импорт объемом $300 млрд в год. Он сказал, что это произойдет с 1 сентября текущего года, а пошлины коснутся сотовых телефонов, ноутбуков, игровых консолей, мониторов для ПК, отдельных предметов одежды и обуви. Позднее Торговое представительство США сообщило о решении отложить повышение тарифов до 15 декабря 2019 года, а на некоторые и вовсе не повышать.

Авторы: Наталья Демченко, Людмила Подобедова, Михаил Юшков
При участии: Григорий Набережнов
Теги: нефть Brent, новости РБК
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