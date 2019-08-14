Цена на нефть марки Brent упала более чем на 5%

Цена на нефть марки Brent упала более чем на 5%

Нефть марки Brent упала во время торгов на бирже более чем на 5%. Эксперты связывают падение с замедлением экономического роста в мире и ситуацией на американском фондовом рынке

Цена на октябрьские фьючерсы нефти марки Brent упала до отметки $58,23 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Внутридневное падение цен превысило 5%.

Спустя несколько минут нефть отыграла падение и вернулась к торгам на уровне $58,7–58,8 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 4,94% — до $54,28 за баррель.

Стремительное падение цен на нефть сорта Brent не связано с событиями на нефтяном рынке, а является следствием напряженной ситуации на финансовых рынках США, считает аналитик АКРА Василий Танурков.

«Основная причина — распродажи на фондовом рынке США — во-первых, вчерашний рост и фондового рынка США и нефти (вчерашний рост нефти был даже больше, чем сегодняшнее падение — все на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что введение новых пошлин на китайский импорт может быть отложено) — выглядел необоснованным и чрезмерно оптимистичным, так что должна была быть коррекция», — сказал Танурков.