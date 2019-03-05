Богатейшие люди мира по версии Forbes

Forbes опубликовал 33-й ежегодный рейтинг миллиардеров. В 2019 году его вновь возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием $131 млрд, разбогатевший по сравнению с прошлым годом на $19 млрд. В первую десятку вошли сооснователь Google Ларри Пейдж и издатель Майкл Блумберг, отодвинувшие братьев Кох. Топ-10 богатейших людей в мире — в фотогалерее РБК
Состояние: $131 млрд
Изменение за год: + $19 млрд
Возраст: 63 года
Состояние: $96,5 млрд
Изменение за год: + $6,5 млрд
Возраст: 88 лет
Состояние: $82,5 млрд
Изменение за год: - $1,5 млрд
Возраст: 70 лет
Состояние: $76 млрд
Изменение за год: +$4 млрд
Возраст: 79 лет
Состояние: $64 млрд
Изменение за год: -$3,1 млрд
Возраст: 82 года
Состояние: $62,7 млрд
Изменение за год: -$7,3 млрд
Возраст: 74 года
Состояние: $62,5 млрд
Изменение за год: +$4 млрд
Возраст: 34 года
Состояние: $62,3 млрд
Изменение за год: -$8,7 млрд
Возраст: 77 лет
Состояние: $55,5 млрд
Изменение за год: +$5,1 млрд
Возраст: 45 лет
Состояние: $50,8 млрд
Изменение за год: +$2 млрд