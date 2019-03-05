Богатейшие люди мира по версии Forbes

Forbes опубликовал 33-й ежегодный рейтинг миллиардеров. В 2019 году его вновь возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием $131 млрд, разбогатевший по сравнению с прошлым годом на $19 млрд. В первую десятку вошли сооснователь Google Ларри Пейдж и издатель Майкл Блумберг, отодвинувшие братьев Кох. Топ-10 богатейших людей в мире — в фотогалерее РБК