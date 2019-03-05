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МТС ₽300 (+17,21%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
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Богатейшие люди мира по версии Forbes

Forbes опубликовал 33-й ежегодный рейтинг миллиардеров. В 2019 году его вновь возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием $131 млрд, разбогатевший по сравнению с прошлым годом на $19 млрд. В первую десятку вошли сооснователь Google Ларри Пейдж и издатель Майкл Блумберг, отодвинувшие братьев Кох. Топ-10 богатейших людей в мире — в фотогалерее РБК
1. Джефф Безос, основатель Amazon
Фото: Matthew Staver / Bloomberg
Возраст: 55 лет

Состояние: $131 млрд

Изменение за год: + $19 млрд
2. Билл Гейтс, основатель Microsoft
Фото: Thomas Peter / Reuters

Возраст: 63 года

Состояние: $96,5 млрд

Изменение за год: + $6,5 млрд

3. Уоррен Баффет, глава Berkshire Hathaway
Фото: Daniel Acker / Bloomberg

Возраст: 88 лет

Состояние: $82,5 млрд

Изменение за год:  - $1,5 млрд

4. Бернар Арно, глава LVMH
Фото: Christophe Morin / Bloomberg

Возраст: 70 лет

Состояние: $76 млрд

Изменение за год: +$4 млрд

5. Карлос Слим Элу, глава America Movil
Фото: Bernardo Montoya / Reuters

Возраст: 79 лет

Состояние: $64 млрд

Изменение за год: -$3,1 млрд

6. Амансио Ортега, основатель Zara
Фото: Iago Lopez / AP

Возраст: 82 года

Состояние: $62,7 млрд

Изменение за год: -$7,3 млрд

7. Ларри Эллисон, основатель Oracle
Фото: David Paul Morris / Bloomberg

Возраст: 74 года

Состояние: $62,5 млрд

Изменение за год: +$4 млрд

8. Марк Цукерберг, основатель Facebook
Фото: Marlene Awaad / Bloomberg

Возраст: 34 года

Состояние: $62,3 млрд

Изменение за год: -$8,7 млрд

9. Майкл Блумберг, владелец информационного агентства Bloomberg
Фото: Joel C Ryan / AP

Возраст: 77 лет

Состояние: $55,5 млрд

Изменение за год: +$5,1 млрд

10. Ларри Пейдж, разработчик и сооснователь поисковой системы Google
Фото: Andrew Kelly / AP

Возраст: 45 лет

Состояние: $50,8 млрд

Изменение за год: +$2 млрд

Автор: Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, Forbes
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