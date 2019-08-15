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Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Фондовые рынки США упали после того, как была зафиксирована инверсия доходностей двух- и десятилетних облигаций. Инверсию считают индикатором экономической рецессии в США
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа. Это произошло на фоне того, как на рынке госдолга США зафиксировали инверсию доходностей двухлетних и десятилетних облигаций.

В последний раз индекс DJI терял столько пунктов за день в октябре 2018 года, уточняет Reuters.

В свою очередь, S&P 500 в среду потерял 85,72 пункта (-2,39%) до 2840,6 пунктов, а NASDAQ Composite опустился на 242,42 пункта (-3,02%) до 7773,94 пунктов.

Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

Около 13:30 мск в среду доходность двухлетних казначейских облигаций США впервые с 2007 года превысила доходность десятилетних. Инверсия наблюдалась короткое время, однако ставки по коротким и длинным бумагам остались на близком друг к другу уровне.

Инверсию кривой доходности считают надежным индикатором грядущей экономической рецессии в США. В нормальной ситуации, доходность десятилетних облигаций выше, чем у коротких, так как риск потерь выше при долгосрочных вложениях. Инверсия же может значить, что инвесторы видят в краткосрочной перспективе больше риска, чем в долгосрочной.

Автор: Константин Нагаев
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