На рынке госдолга США сработал последний индикатор грядущей рецессии

Доходность двухлетних госбумаг США оказалась выше доходности аналогичных десятилетних бумаг впервые с предыдущего кризиса. За динамикой этой разницы следили финансисты всего мира — это считается самым надежным индикатором рецессии

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В США впервые с 2007 года произошла инверсия доходностей двухлетних и десятилетних казначейских облигаций (Treasuries) — редкая ситуация, когда доходность «коротких» бумаг оказывается выше доходности «длинных». Около 13:30 мск доходность двухлетних бондов превышала доходность десятилетних на 1,2 базисного пункта, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.

По данным MarketWatch, доходность двухлетних Treasuries составляла 1,632% годовых, а доходность десятилетних — 1,624%.

Еще в начале августа разница в доходностях составляла 16 базисных пунктов в пользу длинных госбумаг. В понедельник, 12 августа, спред сузился до 6 пунктов, во вторник — до 3 пунктов.

Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах. А максимальная разница в пользу десятилетних бумаг была зафиксирована в 2011 году — тогда ставки по длинным бумагам превосходили доходность коротких почти на 290 базисных пунктов, или 2,9%. Обычно инвесторы требуют хотя бы 1% дополнительной доходности по десятилетним бумагам.

Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США. В норме доходность более длинных облигаций выше, чем доходность более коротких, поскольку риск потерь при вложениях на более продолжительный срок выше, чем на короткий, — инвесторы требуют премию за этот риск. Когда происходит инверсия, это может означать, что инвесторы видят больше риска в краткосрочной перспективе, чем в долгосрочной.