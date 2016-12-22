Верховный суд запросил данные об аресте фигурантки «дела «Нового величия»

Верховный суд запросил материалы об аресте Анны Павликовой, которой предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Об этом сообщила адвокат девушки Ольга Карлова, передает «Медиазона».

Юрист выразила надежду, что затем дело будет передано в коллегию Верховного суда и что мера пресечения для ее клиентки будет пересмотрена.

Члены «Нового величия» были арестованы в марте. Павликовой в момент задержания было 17 лет. Всего под арестом в СИЗО находятся шесть человек, еще четверо — под домашним.

В материалах дела говорится, что по меньшей мере один из свидетелей по делу — сотрудник уголовного розыска Максим Расторгуев, который внедрился в сообщество и фиксировал деятельность его членов, писала «Медиазона». Активную роль в создании организации, по данным издания, играл другой информатор правоохранительных органов, некто Руслан Д. (в протоколе допроса назван Александром Константиновым).

Матери Павликовой и еще одной арестованной по «делу «Нового величия» Марии Дубовик в видеообращении к президенту Владимиру Путину попросили прекратить преследование их дочерей.

В июне депутаты от КПРФ обратились к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность возбуждения уголовного дела.