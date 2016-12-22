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Песков назвал «очень резонансным» дело против участников «Нового величия»
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Песков назвал «очень резонансным» дело против участников «Нового величия»
Общество, 13:36
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Песков назвал «очень резонансным» дело против участников «Нового величия»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за «делом «Нового величия», в рамках которого по обвинению в организации экстремистского сообщества были арестованы две девушки, сообщает корреспондент РБК.

«Мы знаем, что это очень резонансное дело. Идет разбирательство, следствие. Конечно, мы обратили внимание на этот весьма резонансный случай», — сказал Песков.

В мэрии Москвы попросили отказаться от проведения «Марша матерей»
Общество

На 15 августа в Москве запланирован «Марш матерей», участники которого хотят пройти от Новопушкинского сквера до Верховного суда с требованием отпустить обвиняемых по «делу Нового величия». В мэрии Москвы попросили организаторов отказаться от проведения несанкционированного марша.

Фигурантов данного дела задержали и арестовали в марте. Одной из них, Анне Павликовой, на момент задержания было 17 лет. По данным «Медиазоны», в организацию «Новое величие» были внедрены сотрудники правоохранительных органов, которые координировали действия группы.

В Кремле пообещали проконтролировать дело активистки «Нового величия»
Общество

В мае матери Павликовой и другой фигурантки — Марии Дубовик записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и попросили прекратить уголовное преследование их дочерей. Тогда же депутаты из партии КПРФ направили обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность уголовного дела против членов «Нового величия».

В начале августа Верховный суд запросил материалы об аресте Павликовой. 6 августа мать Дубовик заявила телеканалу «Дождь», что у ее дочери обнаружили опухоль «неизвестного происхождения». Правозащитник Лев Пономорев в беседе с «Интерфаксом» говорил, что Павликовой и Дубовик необходима срочная медицинская помощь. В московском управлении ФСИН эту информацию опровергли.

9 августа суд продлил арест Павликовой. Ее адвокат Ольга Карлова тогда указала, что состояние здоровья девушки сильно ухудшилось во время пребывания в СИЗО, и попросила отпустить ее под домашний арест. На следующий день Песков заявил, что в Кремле следят за ходом дела, но не вмешиваются, пока идет судебный процесс.

Теги: Дмитрий Песков , экстремизм
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