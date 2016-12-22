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Суд продлил арест фигурантке «дела «Нового величия»
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Суд продлил арест фигурантке «дела «Нового величия»
Общество, 20:44
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Суд продлил арест фигурантке «дела «Нового величия»

Дорогомиловский суд Москвы продлил на месяц арест фигурантке «дела «Нового величия» Анне Павликовой, обвиняемой в организации экстремистского сообщества. Об этом сообщил РБК ее адвокат Николай Фомин.

Он добавил, что сторона защиты будет обжаловать это решение. Как уточняет «Медиазона», в ходе заседания адвокат Павликовой Ольга Карлова заявила, что состояние здоровья девушки сильно ухудшилось.

«У нее появилось столько болезней, которые мы не знаем, как лечить. Я хочу узнать у следователя, что будет, если она будет сидеть дома? Ну наденьте ей браслет. Зачем содержать ее в СИЗО?» — сказала она.

Ранее Павликова и другая фигурантка «дела «Нового величия» Мария Дубовик пожаловались на состояние здоровья. По словам правозащитника Льва Пономорева, девушкам необходима срочная медицинская помощь. Мать Дубовик сообщила телеканалу «Дождь», что у ее дочери нашли опухоль «неизвестного происхождения».​

В московском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) заявили, что состояние фигуранток этого дела оценивают, как удовлетворительное.

В УФСИН рассказали о состоянии фигуранток «дела «Нового величия»
Общество

Павликову арестовали в марте, на момент задержания ей было 17 лет. Издание «Медиазона» сообщало, что в сообщество «Новое величие» был внедрен сотрудник уголовного розыска, который указан в материалах суда как свидетель. Кроме того, по данным издания, в протоколах допроса был записан Александр Константинов, под именем Руслан Д., работавший внутри организации.

В июне матери арестованных Дубовик и Павликовой обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить дело в отношении дочерей. В том же месяце в партии КПРФ попросили генпрокурора Юрия Чайку изучить законность уголовного преследования членов «Нового величия». В августе материалы об аресте Павликовой запросил Верховный суд.

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