СК объяснил отказ от ареста фигуранток «дела «Нового величия»

Следователь столичного главка СКР 16 августа выйдет в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест для фигуранток «дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Об этом РБК сообщили в Следственном комитете.

В СК пояснили, что «это решение принято с учетом данных о личностях и отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей».

Ранее в среду адвокат Павликовой Николай Фомин сообщил, что следствие обратилось в суд с просьбой отпустить под домашний арест его подзащитную и Дубовик. По словам юриста, 16 августа состоится заседание по изменению меры пресечения. Адвокат Дубовик Максим Пашков подтвердил эту информацию.

Дорогомиловский суд Москвы 9 августа продлил Павликовой арест на месяц. Адвокаты девушек попросили отпустить их под домашний арест из-за ухудшения здоровья. Правозащитники также говорили, что девушкам нужна срочная медицинская помощь. В московском управлении ФСИН оценили состояние здоровья девушек как удовлетворительное.

В марте девятерых активистов движения «Новое величие» задержали по подозрению в организации экстремистской организации​. Павликовой на тот момент было 17 лет.