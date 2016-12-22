В УФСИН рассказали о состоянии фигуранток дела «Нового величия»

Состояние здоровья арестованных за организацию экстремистского движения фигуранток дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик оценивается как удовлетворительное, они не нуждаются в срочной медицинской помощи, сообщили в московском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), передает ТАСС.

«На 7 августа их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, в экстренной медицинской помощи не нуждаются», — заявили в УФСИН по Москве.

Ранее Наталья Дубовик, мать арестованной Марии Дубовик рассказала телеканалу «Дождь», что у ее дочери обнаружили опухоль «непонятного происхождения». Правозащитник Лев Пономорев рассказал «Интерфаксу», что Дубовик и Павликовой необходима срочная медицинская помощь. Матери Павликовой и Дубовик в июне записали обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить уголовное преследование их дочерей.

Фигурантов дела «Нового величия» арестовали в марте. На момент задержания Анне Павликовой было 17 лет. По данным «Медиазоны», в материалах дела сообщается, что одним из свидетелей по данному делу проходит сотрудник уголовного розыска Максим Расторгуев, внедрившийся в сообщество. Издание сообщало, что другим информатором правоохранительных органов был некто Руслан Д., которого в протоколах допроса записали под именем Александр Константинов.

В июне депутаты партии КПРФ направили генпрокурору России Юрию Чайку обращение с просьбой изучить законность уголовного дела против членов «Нового величия». 3 августа Верховный суд запросил материалы об аресте Павликовой.