В мэрии Москвы попросили отказаться от проведения «Марша матерей»

Мэрия Москвы призвала организаторов акции «Марш матерей» отказаться от ее проведения, так как она не согласована с властями и представляет угрозу общественной безопасности. Об этом сообщил РБК глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

По его словам, граждан просят «воздержаться от несанкционированного мероприятия и не призывать других участвовать в нем». Он также отметил, что заявка на проведение этой акции в правительство столицы не поступала, а все публичные массовые акции должны быть согласованы.

Согласно странице мероприятия в Facebook, участники планируют пройти маршем от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда 15 августа. Организаторы требуют выпустить из тюрьмы обвиняемых по «делу «Нового величия». «Мы призываем присоединиться к нам всех матерей, которым небезразлично будущее наших детей», — говорится в сообщении, подписанном Анной Наринской, Татьяной Малкиной, Варварой Горностаевой, Марией Шубиной, Ольгой Гринкруг, Анной Качуровской, Татьяной Лазаревой и Яной Трояновой.

9 августа суд продлил на месяц арест фигурантке «дела «Нового величия» Анне Павликовой, обвиняемой в организации экстремистского сообщества. В ходе заседания адвокат Павликовой Ольга Карлова заявила, что состояние здоровья девушки сильно ухудшилось. В момент задержания Павликовой было 17 лет. ​

У проходящей по этому же делу 19-летней Марии Дубовик также, по словам ее матери, резко ухудшилось здоровье.



