Кремль отреагировал на санкционный ультиматум Трампа

В Кремле проанализируют «весьма серьезные» заявления Трампа, Путин прокомментирует их, если посчитает необходимым, сказал Песков. Трамп пригрозил России пошлинами, если через 50 дней не будет сделки об урегулировании с Украиной

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Последние заявления президента США Дональда Трампа о России весьма серьезные, какие-то из них адресованы лично Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремлю нужно время для анализа сказанному в Вашингтоне, Путин прокомментирует слова Трампа, если и когда посчитает необходимым. Сейчас же, сказал Песков, он не хотел бы забегать вперед.

По словам пресс-секретаря президента, пока «можно однозначно сказать одно»: Украина воспринимает решения, принятые в Вашингтоне, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».

Песков напомнил, что Россия ждет предложений Киева о проведении третьего раунда мирных переговоров (первые два прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня, на них стороны обменялись меморандумами об урегулировании и договорились об обмене военнопленными) и готова к продолжению диалога. «Предложения украинской стороны мы до сих пор не получили. Вот ситуация де-факто пока такова. Это все, что я могу сказать по этому сюжету на данный момент», — сказал он.

Когда журналисты попросили Пескова прокомментировать интервью Трампа Би-би-си, в котором республиканец заявил, что разочарован Путиным, пресс-секретарь ответил: «Прошу обратить внимание на мою последнюю сказанную фразу. Это все, что я сказал по этому сюжету на сегодняшний момент».

Трамп еще на прошлой неделе обещал Москве «маленький сюрприз», а накануне рассказал, в чем он состоит. Политик вновь заявил, что недоволен Россией и пообещал вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней.Тогда же президент США пообещал отправить Киеву дополнительное оружие, за которое заплатят страны Евросоюза. По словам Трампа, к отправке в Европу готовятся 17 комплексов противовоздушной обороны Patriot, большая часть из которых потом окажется на Украине.

Говоря о разочаровании в Путине, Трамп заявил, что, как он думал, достиг соглашения с Россией по военному конфликту с Украиной «примерно четыре раза», но решения так и нет. В то же время республиканец указал, что «не закончил» вести дела с российским президентом.

The Washington Post писала, что помощь США может включать разрешение на использование 18 ракет большой дальности ATACMS, которые сейчас находятся на Украине, на полную их дальность — 300 км. По данным газеты, Трамп рассматривал возможность передачи ВСУ крылатых ракет Tomahawk, но пока решения нет. WP сообщала также, что республиканец обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность ударов по Москве. Песков заявил, что подобные публикации появляются не впервые, «как правило, это все оказывается фейками, чаще всего». «Но зачастую иногда бывают и серьезные какие-то сливы, в том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми», — добавил он.

Материал дополняется