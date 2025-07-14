Трамп объявил о передаче в Европу для Киева 17 систем Patriot

Марк Рютте и Дональд Трамп в Вашингтоне, США, 14 июля 2025 года (Фото: Nathan Howard / Reuters)

США готовят к отправке в Европу 17 комплексов противовоздушной обороны Patriot, большая часть из которых потом окажется на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

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