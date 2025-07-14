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Военная операция на Украине ,  
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Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы

Сюжет
Военная операция на Украине
Европейские страны заплатят за поставляемое Украине оружие, рассказал Трамп. Он уклонился от вопроса об антироссийских санкциях и предложил дождаться завтрашнего дня
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Consolidated News Photos / Global Look Press)

США отправят Украине дополнительное оружие, в том числе ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, за которые заплатят страны Евросоюза, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп на военной базе Эндрюс.

«Мы направим [Украине] разные образцы современного военного [оборудования]. И они заплатят нам за него 100%», — сказал Трамп и уточнил, что обсудит этот вопрос на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Республиканец сказал, что «пока не определился с количеством» ракет Patriot, которые получат ВСУ, но украинская сторона «получат некоторую [часть], потому что им нужна защита, но заплатит за них Евросоюз, мы ничего не платим за это, но мы их направим, для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot».

Президент США ушел от вопроса о возможности ужесточения санкций против России. Он сказал: «Посмотрим, что будет завтра».

Сенатор Грэм посоветовал следить за новостями насчет активов России
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Линдси Грэм

На прошлой неделе Трамп пообещал отправить Украине больше вооружений: Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь оборонительного». Как рассказал республиканец, США договорились с НАТО и Украиной, что американская сторона будет отправлять вооружение альянсу, а тот оплатит их и передаст Киеву.

На понедельник, 14 июля, президент США анонсировал «важное заявление» по поводу России и вновь упомянул, что «разочарован» в ней.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал следить за новостями о заблокированных российских активах и анонсировал продажу Европе большой партии оружия, которую та передаст ВСУ: «В ближайшее время будет представлен план масштабных продаж американского вооружения европейским союзникам, которое в итоге поможет Украине».

Российские власти требуют прекратить поставки оружия Украине и снять санкции. «Скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика», — оценили в Кремле ужеточение риторики в отношении Москвы. По словам представителя российского президента Дмитрия Пескова, Россия планирует продолжать диалог с США и «линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США Евросоюз Patriot поставки оружия
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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