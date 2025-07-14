Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы
США отправят Украине дополнительное оружие, в том числе ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, за которые заплатят страны Евросоюза, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп на военной базе Эндрюс.
«Мы направим [Украине] разные образцы современного военного [оборудования]. И они заплатят нам за него 100%», — сказал Трамп и уточнил, что обсудит этот вопрос на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
Республиканец сказал, что «пока не определился с количеством» ракет Patriot, которые получат ВСУ, но украинская сторона «получат некоторую [часть], потому что им нужна защита, но заплатит за них Евросоюз, мы ничего не платим за это, но мы их направим, для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot».
Президент США ушел от вопроса о возможности ужесточения санкций против России. Он сказал: «Посмотрим, что будет завтра».
На прошлой неделе Трамп пообещал отправить Украине больше вооружений: Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь оборонительного». Как рассказал республиканец, США договорились с НАТО и Украиной, что американская сторона будет отправлять вооружение альянсу, а тот оплатит их и передаст Киеву.
На понедельник, 14 июля, президент США анонсировал «важное заявление» по поводу России и вновь упомянул, что «разочарован» в ней.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал следить за новостями о заблокированных российских активах и анонсировал продажу Европе большой партии оружия, которую та передаст ВСУ: «В ближайшее время будет представлен план масштабных продаж американского вооружения европейским союзникам, которое в итоге поможет Украине».
Российские власти требуют прекратить поставки оружия Украине и снять санкции. «Скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика», — оценили в Кремле ужеточение риторики в отношении Москвы. По словам представителя российского президента Дмитрия Пескова, Россия планирует продолжать диалог с США и «линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений».
Читайте РБК в Telegram.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов