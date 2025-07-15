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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что разочарован в Путине, но «не закончил иметь с ним дело»

Сюжет
Военная операция на Украине
Разочарование, по словам Трампа, вызвано тем, что он уже четырежды считал сделку с Россией почти достигнутой. Ранее он сказал, что введет 100-процентные пошлины против России, если через 50 дней не будет прогресса в урегулировании
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не закончил» с российским президентом Владимиром Путиным, хоть и «разочарован» им. Об этом он сказал в интервью BBC News.

По данным телеканала, значительную часть интервью Трамп посвятил своему разочарованию в Путине. Президент США уточнил, что четырежды считал сделку с Россией практически достигнутой.

На вопрос, завершит ли он отношения с Путиным, он ответил, что еще «не закончил с ним».

«Я разочарован в нем, но не закончил с ним [Путиным]. Да, разочарован», — подчеркнул Трамп.

Медведев заявил, что России все равно на «декоративный ультиматум Трампа»
Политика
Дмитрий Медведев

Ранее, 8 июля, Трамп объявил о «маленьком сюрпризе» для России на фоне недовольства действиями российского президента в рамках мирного урегулирования ситуации на Украине. Через несколько дней он анонсировал «важное заявление» по России, которое сделает 14 июля.

В понедельник он объявил о новых мерах против России на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. По его словам, США введут против России пошлины в размере 100%, если через 50 дней не будет прогресса в украинском урегулировании. Кроме этого, США также могут поставить в Европу для Киева 17 систем Patriot.

После этого газета Spiegel написала, что европейские политики разочарованы итогами недавнего заявления, поскольку ожидали более значительных мер Вашингтона против России. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «России все равно» на «декоративный ультиматум Кремлю».

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