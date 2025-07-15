WP узнала, что Трамп рассматривал отправку Украине ракет Tomahawk

США на прошлой неделе обсуждали возможность поставок Украине ракет Tomahawk, но сейчас их передача не планируется. Это оружие использовалось при атаке на иранские объекты. Путин предупреждал о последствиях ударов вглубь России

Ракета Tomahawk (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk — оружия, которое Соединенные Штаты задействовали во время недавних ударов по иранским ядерным объектам, сообщает колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Такая вероятность обсуждалась в пятницу, 11 июля, но сейчас, по данным источников журналиста, Tomahawk не входит в список поставок.

Tomahawk («Томагавк», BGM-109) — крылатые ракеты большой дальности подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Они летают на предельно малых высотах и огибают рельефы местности. С 1983 года состоят на вооружении США. Tomahawk имеют несколько модификаций, дальность их полета — до 2,5 тыс. км.

Трамп накануне заявил, что Вашингтон рассматривает передачу Украине 17 комплексов Patriot — их поставят европейские союзники Вашингтона, а США затем восполнят их арсеналы. Как пишет Игнатус, в пакет также могут войти дополнительные ракеты ATACMS, которые Киев получил в 2023 году. AP передавало, что у украинской армии закончились запасы этих вооружений еще в январе.

По данным Military Watch Magazine, Украина, вероятно, получит крылатые ракеты воздушного базирования JASSM, которыми могут быть оснащены истребители F-16. JASSM — разработка компании Lockheed Martin, дальность полета, в зависимости от модификации, составляет от 370 до 1800 км.

Трамп объявил о поставках оружия Украине за счет европейцев накануне, заявив, что «очень недоволен» Россией и президентом Владимиром Путиным, и вновь пригрозив Москве санкциями. Такую позицию республиканец выражает не впервые; в Кремле отмечали, что «достаточно спокойно» относятся к ужесточению риторики политика. В этот раз американский лидер пообещал, что, если через 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании между Москвой и Киевом, США примут вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении России и ее торговых партнеров.

Российские власти требуют от западных стран прекратить оказывать военную помощь Украине, называя это ключевым условием для разрешения конфликта, а ограничительные меры против Москвы считают незаконными. New York Times писала, что Путин готов к новым санкциям. Ранее он предупреждал, что применение вооружений большой дальности для ударов вглубь страны «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».