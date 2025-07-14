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Военная операция на Украине ,  
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MWM узнал, что Трамп даст Украине дальнобойные ракеты

MWM: Трамп даст Украине способные бить вглубь России дальнобойные ракеты JASSM
Сюжет
Военная операция на Украине
США намерены передать Киеву ракеты JASSM для F-16, пишет MWM. Их дальность полета достигает 1,8 тыс. км. Удары дальнобойным западным оружием вглубь страны будут означать, что НАТО «воюет с Россией», предупреждал Путин
Ракета класса &laquo;воздух-земля&raquo; AGM-158 JASSM
Ракета класса «воздух-земля» AGM-158 JASSM (Фото: Alik Keplicz / AP / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставить Украине крылатые ракеты воздушного базирования JASSM, сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на информированный источник. Два других источника подтвердили изданию, что рассматривается отправка ракет большой дальности, способных поражать цели в глубине территории России

Такими ракетами могут быть оснащены истребители F-16, также переданные Украине Соединенными Штатами. Несмотря на то, что Киев располагает устаревшими модификациями этих самолетов, они могут стать эффективными носителями для JASSM при выполнении задач на собственной территории, отмечает журнал.

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Одной из причин, по которой Киев может получить JASSM от США, журнал назвал дефицит европейских аналогов этих ракет.

JASSM (англ. Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — это американская крылатая высокоточная ракета класса «воздух — земля» дальностью от 370 до 1000 км в зависимости от модификации. Разработана американской корпорацией Lockheed Martin для нужд военно-воздушных сил США.

Стоимость производства ракеты позднейших модификаций, по оценке Пентагона, колеблется в пределах $1,2 млн. Среди ближайших аналогов — российская Х-69, британская Storm Shadow и ее французский аналог SCALP-EG.

Первоначально ракеты JASSM предназначались для стратегического бомбардировщика B-1B Lancer, который может нести до 24 (в перспективе — до 36) ракет этого типа. Впоследствии их интегрировали в состав бортового вооружения бомбардировщиков B-2 Spirit (может нести до 16 единиц) и B-52H Stratofortress (до 12), а также истребителей F-16 и F-15E (по одной ракете на подкрыльных пилонах).

Состоит на вооружении армии США, а также Австралии, Финляндии, Польши, контракты на поставку этих ракет заключили также Нидерланды и Япония. В сентябре 2024 года агентство Reuters сообщило о планах США передать JASSM Украине.

Трамп несколько дней назад сообщил, что 14 июля выступит с «важным заявлением» по России. Он также заявил о намерении устроить стране «маленький сюрприз». Республиканец подтвердил планы отправить Украине американское оружие за счет европейских стран.

Москва осуждает военную помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. Применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь страны «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», предупреждал президент Владимир Путин.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Украина поставки оружия JASSM
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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