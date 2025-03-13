 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

AP узнало, что у Украины закончились ракеты ATACMS

Associated Press: у Украины закончились ракеты ATACMS
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ неоднократно атаковали российскую территорию с помощью этих ракет. Минобороны последний раз сообщало об отражении таких ударов в январе. Тогда же у Киева закончились и ATACMS, говорят источники AP
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская армия израсходовала все дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные ей США, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой не неназванного американского чиновника и украинского депутата, члена комитета по обороне страны, также пожелавшего остаться анонимным.

По данным источника агентства из США, Вашингтон предоставил Киеву менее 40 ракет, они закончились еще в конце января.

Украина несколько раз использовала эти ракеты для ударов вглубь российской территории: в Курской, Брянской, Белгородской, Ростовской областях. В результате некоторых атак были погибшие и разрушения. О последних ударах российское Минобороны сообщало в позапрошлом месяце.

В ночь на 14 января ВСУ атаковали шестью ATACMS и шестью другими дальнобойными ракетами Storm Shadow объекты в Брянской области. Все они были сбиты средствами ПВО, пострадавших и жертв не было, но были повреждены более 40 домовладений. 17 января военное ведомство заявило о попытке Украины нанести удар по объектам в Белгородской области шестью ATACMS. Все они также были сбиты, жертв и разрушений не было.

В ответ на последнюю атаку российская армия нанесла групповой удар по конструкторскому бюро «Луч», где производят ракеты «Нептун» и снаряды к системе «Ольха».

В Брянской области обнаружили и обезвредили обломки ракеты ATACMS
Политика
Баллистическая&nbsp;ракета&nbsp;ATACMS

Около десяти дней назад США прекратили поставки военной помощи Украине. Это произошло после перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Украинский лидер спустя некоторое время выразил сожаление по поводу этого инцидента.

11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча между представителями США и Украины. После нее Киев заявил о готовности прекратить огонь на 30 дней, если Москва согласится на такой шаг. Россия пока еще не сообщила своего решения. США анонсировали контакты с ней на этот счет 13 марта.

После встречи в арабском государстве Украина сообщила о возобновлении военной помощи от США.

Кремль отмечал, что остановка военной помощи от Вашингтона — это то, что может сподвигнуть Киев пойти на переговоры.

Читайте РБК в Telegram.

Визит Путина на командный пункт в Курской области. Видео

Доклад Герасимова Путину. Главное

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске

В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море

«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ATACMS Украина США военная помощь
Материалы по теме
Минобороны заявило о подготовке ответного удара на атаку ВСУ с ATACMS
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении восьми ракет ATACMS за неделю
Политика
Россия ответила на ATACMS ударом по пункту управления СБУ и КБ в Киеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 12 мар, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 12 мар, 17:41
В трех российских аэропортах сняли ограничения на полетыОбщество, 07:08
В России и в мире прошли массовые сокращения гендиректоров. В чем причинаPro, 07:00
Банки предложили новый механизм заморозки денег для борьбы с мошенникамиФинансы, 07:00
Трамп заявил о значительных тратах НАТО на конфликт на УкраинеПолитика, 06:41
Bloomberg узнал, что новый премьер Канады сократит кабмин в два разаПолитика, 06:21
Производитель Zewa решил сменить название брендаБизнес, 06:00
AP узнало, что у Украины закончились ракеты ATACMSПолитика, 05:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Посол заявил, что Россия рассмотрит предложение США о прекращении огняПолитика, 05:35
На акции протеста в Буэнос-Айресе задержали 150 человекПолитика, 05:14
Эксперты выяснили, насколько хорошо учились в школе нынешние руководителиОбщество, 05:00
МУС арестовал возглавлявшего «эскадрон смерти» экс-президента ФилиппинПолитика, 04:42
USAID разорвало соглашение с фондом энергетической поддержки УкраиныПолитика, 04:20
В Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте из-за дронаОбщество, 04:00
Соучредитель файлообменника The Pirate Bay погиб в авиакатастрофеОбщество, 03:42