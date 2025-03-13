AP узнало, что у Украины закончились ракеты ATACMS

ВСУ неоднократно атаковали российскую территорию с помощью этих ракет. Минобороны последний раз сообщало об отражении таких ударов в январе. Тогда же у Киева закончились и ATACMS, говорят источники AP

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Украинская армия израсходовала все дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные ей США, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой не неназванного американского чиновника и украинского депутата, члена комитета по обороне страны, также пожелавшего остаться анонимным.

По данным источника агентства из США, Вашингтон предоставил Киеву менее 40 ракет, они закончились еще в конце января.

Украина несколько раз использовала эти ракеты для ударов вглубь российской территории: в Курской, Брянской, Белгородской, Ростовской областях. В результате некоторых атак были погибшие и разрушения. О последних ударах российское Минобороны сообщало в позапрошлом месяце.

В ночь на 14 января ВСУ атаковали шестью ATACMS и шестью другими дальнобойными ракетами Storm Shadow объекты в Брянской области. Все они были сбиты средствами ПВО, пострадавших и жертв не было, но были повреждены более 40 домовладений. 17 января военное ведомство заявило о попытке Украины нанести удар по объектам в Белгородской области шестью ATACMS. Все они также были сбиты, жертв и разрушений не было.

В ответ на последнюю атаку российская армия нанесла групповой удар по конструкторскому бюро «Луч», где производят ракеты «Нептун» и снаряды к системе «Ольха».

Около десяти дней назад США прекратили поставки военной помощи Украине. Это произошло после перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Украинский лидер спустя некоторое время выразил сожаление по поводу этого инцидента.

11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча между представителями США и Украины. После нее Киев заявил о готовности прекратить огонь на 30 дней, если Москва согласится на такой шаг. Россия пока еще не сообщила своего решения. США анонсировали контакты с ней на этот счет 13 марта.

После встречи в арабском государстве Украина сообщила о возобновлении военной помощи от США.

Кремль отмечал, что остановка военной помощи от Вашингтона — это то, что может сподвигнуть Киев пойти на переговоры.