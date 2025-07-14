Трамп рассказал, кто будет оплачивать поставки оружия Украине через НАТО

Оплачивать поставки американского оружия Украине через НАТО будут страны Европы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам, трансляцию вел РБК.

«И мы сегодня заключили соглашение — и я попрошу [генсека ООН] Марка [Рютте] выступить с речью — но мы сегодня заключили соглашение, по которому мы будем поставлять им оружие, а они будут за него платить», — заявил Трамп.

По словам Трампа, США не получат «никаких платежей». «Мы не покупаем его, но мы будем его производить, а они будут за него платить», — добавил президент США.

Генсек НАТО Марк Рютте, который сидел рядом с Трампом во время его выступления, назвал «абсолютно логичным» тот факт, что за поставки американского оружия на Украину заплатят европейские страны, которые сначала поставят Киеву свои вооружения, а затем закупят новое оружие в США.

По словам Трампа, координировать поставки будут само НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитэкер.

В частности, США рассматривают возможность передать Украине 17 комплексов Patriot — их поставят европейские союзники Вашингтона, а США затем восполнят их арсеналы, сообщил Трамп.

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