Трамп рассказал, кто будет оплачивать поставки оружия Украине через НАТО
Оплачивать поставки американского оружия Украине через НАТО будут страны Европы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам, трансляцию вел РБК.
«И мы сегодня заключили соглашение — и я попрошу [генсека ООН] Марка [Рютте] выступить с речью — но мы сегодня заключили соглашение, по которому мы будем поставлять им оружие, а они будут за него платить», — заявил Трамп.
По словам Трампа, США не получат «никаких платежей». «Мы не покупаем его, но мы будем его производить, а они будут за него платить», — добавил президент США.
Генсек НАТО Марк Рютте, который сидел рядом с Трампом во время его выступления, назвал «абсолютно логичным» тот факт, что за поставки американского оружия на Украину заплатят европейские страны, которые сначала поставят Киеву свои вооружения, а затем закупят новое оружие в США.
По словам Трампа, координировать поставки будут само НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитэкер.
В частности, США рассматривают возможность передать Украине 17 комплексов Patriot — их поставят европейские союзники Вашингтона, а США затем восполнят их арсеналы, сообщил Трамп.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Германия отказала Украине в поставке ракет TAURUS
Reuters: ЕС намерен в понедельник согласовать новый пакет антироссийских санкций
Умер режиссер Александр Митта
Спецпредставитель президента США Келлог приехал на Украину
Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы. Заявление
Axios узнал содержание «важного заявления» Трампа о России
В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны
Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей
Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов