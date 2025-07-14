Трамп ранее уже делал подобные заявления в адрес России и ее президента. В Кремле говорили, что «довольно спокойно» относятся к ужесточению риторики Трампа

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень недоволен» Россией. Об этом он сообщил журналистам. РБК ведет прямую трансляцию.

«Мы очень недовольны, я [недоволен] Россией», — сказал он.

Трамп также отметил, что «недоволен» российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее он уже делал подобные заявления в адрес Москвы и российского президента.

Генсек НАТО Марк Рютте, находившийся рядом с Трампом во время его выступления, заявил, что, если бы он «был Владимиром Путиным сегодня», то пересмотрел бы свою позицию и стал «серьезнее относиться к переговорам по Украине».

Трамп, в свою очередь, выразил надежду, что и Россия, и Украина будут стремиться к мирному урегулированию.

Трамп 11 июля анонсировал «важное заявление» по России. Сегодня, 14 июля, он выступил с ним.

Президент США заявил, что Вашингтон введет санкции против России через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании. Против Москвы могут быть введены вторичные пошлины в размере 100%, уточнил Трамп.

Также президент сообщил, что США договорились с НАТО о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран.

«Мы, Соединенные Штаты, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они [европейцы] будут за него платить», — добавил президент США.

По словам Трампа, координировать поставки будут само НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитэкер.

В частности, США рассматривают возможность передать Украине 17 комплексов Patriot — их поставят европейские союзники Вашингтона, а США затем восполнят их арсеналы, сообщил Трамп.

Россия осуждает любую помощь Киеву, власти считают, что это затягивает конфликт. Санкции западных стран Москва называет незаконными, а попытки давления на Россию — бесполезными. Кремль «достаточно спокойно» относится к ужесточению риторики Трампа, и в то же время внимательно фиксирует все нюансы в его словах, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.