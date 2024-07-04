Зеленский не исключил участия Путина в следующем «саммите мира»

Зеленский допускает, что Путин получит приглашение на следующий «саммит мира». Он считает, что президент России не станет участвовать в переговорах «в ближайшее время», если найдется способ начать их. Путин называл саммит уловкой

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что российский лидер Владимир Путин получит приглашение на будущий «саммит мира». Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

В то же время украинский президент говорит, что не ожидает участия Путина в переговорах «в ближайшее время», если удастся найти способ начать процесс. По его мнению, для того, чтобы конфликт «закончился справедливо для Украины и всего мира», совместные действия США и Китая, скорее всего, приведут к успеху.

Зеленский предположил, что США и Китай, если они «оставят в стороне разногласия», могли бы выступить в качестве совместных посредников для прекращения конфликта. Он считает, что Пекин должен играть «серьезную роль» в урегулировании конфликта и согласился с мнением, что Китай может «надавить» на Россию для прекращения боевых действий.

После проведения «саммита мира» в Швейцарии в середине июня Зеленский сразу заявил, что планируется второе подобное мероприятие и уже ведутся переговоры по этому поводу с разными странами. По его словам, на втором саммите планируется зафиксировать реальный конец военного конфликта в стране. Для этого согласованный на саммите в Швейцарии план действий должен быть доведен до представителей России.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на второй саммит должен стать завершением боевых действий и на него пригласят Россию. В конференции в Швейцарии Москва не участвовала. Зеленский объяснил, что ее не пригласили, чтобы Россия не сорвала обсуждение.

По итогам саммита в Швейцарии была подписана итоговая декларация, в которой говорится о ядерной безопасности, обмене всех военнопленных и свободном судоходстве. Изначально ее подписали более 80 стран.

Путин называл конференцию в Швейцарии уловкой. В преддверии мероприятия он озвучил свою мирную инициативу. Среди условий прекращения огня и начала переговоров российский президент назвал признание республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в составе России, вывод оттуда украинских войск и отказ Украины от вступления в НАТО. Украинский лидер счел это ультиматумом.