Зеленский не исключил участия Путина в следующем «саммите мира»
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что российский лидер Владимир Путин получит приглашение на будущий «саммит мира». Об этом он заявил в интервью Bloomberg.
В то же время украинский президент говорит, что не ожидает участия Путина в переговорах «в ближайшее время», если удастся найти способ начать процесс. По его мнению, для того, чтобы конфликт «закончился справедливо для Украины и всего мира», совместные действия США и Китая, скорее всего, приведут к успеху.
Зеленский предположил, что США и Китай, если они «оставят в стороне разногласия», могли бы выступить в качестве совместных посредников для прекращения конфликта. Он считает, что Пекин должен играть «серьезную роль» в урегулировании конфликта и согласился с мнением, что Китай может «надавить» на Россию для прекращения боевых действий.
После проведения «саммита мира» в Швейцарии в середине июня Зеленский сразу заявил, что планируется второе подобное мероприятие и уже ведутся переговоры по этому поводу с разными странами. По его словам, на втором саммите планируется зафиксировать реальный конец военного конфликта в стране. Для этого согласованный на саммите в Швейцарии план действий должен быть доведен до представителей России.
Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на второй саммит должен стать завершением боевых действий и на него пригласят Россию. В конференции в Швейцарии Москва не участвовала. Зеленский объяснил, что ее не пригласили, чтобы Россия не сорвала обсуждение.
По итогам саммита в Швейцарии была подписана итоговая декларация, в которой говорится о ядерной безопасности, обмене всех военнопленных и свободном судоходстве. Изначально ее подписали более 80 стран.
Путин называл конференцию в Швейцарии уловкой. В преддверии мероприятия он озвучил свою мирную инициативу. Среди условий прекращения огня и начала переговоров российский президент назвал признание республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в составе России, вывод оттуда украинских войск и отказ Украины от вступления в НАТО. Украинский лидер счел это ультиматумом.