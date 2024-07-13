Украина анонсировала «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией

По словам Лубинца, Украина планирует провести большой обмен женщин-военнопленных с Россией, в этом сторонам помогают ОАЭ. Путин в июне сказал, что в российском плену находятся 6,4 тыс. украинских солдат

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Украина планирует большой обмен женщин-военнопленных с Россией, заявил уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец. Его слова приводит «Новое издание».

«Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем сказать это публично», — сказал он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Президент России Владимир Путин в начале июня сообщил, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России — 6465 украинских солдат.

Объединенные Арабские Эмираты и ранее выступали посредниками при обмене военнопленными между Россией и Украиной. Так, в конце мая российская сторона вернула 75 военнослужащих, столько же возвращено Киеву. Россия также передала Украине тела 212 погибших украинских военнослужащих. Освобожденные российские военные доставлены в Москву для лечения и реабилитации, им оказали медицинскую и психологическую помощь.