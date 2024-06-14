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Военная операция на Украине ,  
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Швейцария назвала участников украинского саммита мира

На украинском саммите мира в Швейцарии будет 100 участников
Сюжет
Военная операция на Украине
Бюргеншток
Бюргеншток (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

На украинской мирной конференции в Бюргенштоке будет 100 участников: 92 государства (в том числе Украина) и восемь организаций, говорится в сообщении швейцарских властей.

57 стран будут представлены на уровне глав государств или правительств, 29 — на министерском уровне, шесть — на уровне посланников.

  • Из европейских политиков на саммите будут президенты Франции (Эмманюэль Макрон), Чехии (Петр Павел), Финляндии (Александр Стубб), Литвы (Гитанас Науседа), Латвии (Эдгарс Ринкевичс), канцлеры Германии (Олаф Шольц) и Австрии (Карл Нехаммер), премьер-министры Британии (Риши Сунак), Италии (Джорджия Мелони), Эстонии (Кая Каллас), главы МИД Венгрии (Петер Сийярто) и Сербии (Марко Джурич) и др.
  • США представит вице-президент Камала Харрис, Канаду — премьер-министр Джастин Трюдо.
  • из южноамериканских стран будут представлены Аргентина (президент Хавьер Милей), Бразилия (в качестве наблюдателя, им будет Франческа Буззи), Эквадор (президент Даниэль Нобоа), Мексика (глава МИДа Алисия Барсена) и др.
  • из ближневосточных государств будут присутствовать премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аз-Заяни, посланник Израиля бывший председатель Кнессета и уроженец Украины Юлий Йоэль Эдельштейн и др.
  • из числа стран СНГ и соседей России участие подтвердили Армения (секретарь Совета безопасности Армен Григорян) и Грузия (президент Саломе Зурабишвили).
  • Турцию представит глава МИДа Хакан Фидан.

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Теги
Швейцария конференция Военная операция на Украине

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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