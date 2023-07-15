В Совете по внешней политике осудили идею превентивного ядерного удара

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:40
ФСБ заявила о предотвращении покушения неонацистов на Собчак и Симоньян Политика, 13:35
В «Зените» ответили на сообщения о проблемах Марио Фернандеса с весом Спорт, 13:29
Балицкий назвал напряженной ситуацию в Запорожье Политика, 13:20
Полиция объяснила арест игрока НХЛ Гальченюка угрозой убийства Спорт, 13:16
Что смотрит и слушает молодое поколение. Исследование РБК и «Мир», 12:57
МИД обвинил Украину в ядерном терроризме после атаки дрона у Курской АЭС Политика, 12:55
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Совете по внешней политике осудили идею превентивного ядерного удара Политика, 12:51
Минобороны обвинило зарубежные СМИ в попытке сорвать весенний призыв Политика, 12:48
В Магадане при нападении медведя погибла девушка Общество, 12:44
Бесценная бумага. Почему один судья в США повлиял на весь крипторынок Крипто, 12:30
Облигации, золото, первые убытки. Как сейчас инвестируют суверенные фонды Pro, 12:28
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 12:14
Медведев предложил отправить Джонсона в психбольницу и вспомнил Высоцкого Политика, 12:13
Военная операция на Украине ,  
0 

В Совете по внешней политике осудили идею превентивного ядерного удара

Члены Совета по оборонной и внешней политике осудили идею превентивного ядерного удара
Идея нанести превентивный ядерный удар по Украине и странам НАТО безответственна, провокационна и может привести к «катастрофическим решениям»; локальный конфликт легко перерастет в глобальную ядерную войну, считают члены СВОП
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Члены Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) назвали неприемлемыми предложения о возможном применении Россией ядерного оружия в ходе военных действий на Украине и предупредили, что «псевдотеоретические рассуждения» на эту тему могут привести к «катастрофическим решениям».

Заявление было опубликовано на сайте организации 13 июля; отмечается, что оно «не является позицией совета, а отражает взгляды подписавших». Свои подписи поставил 21 человек, в их числе — Алексей Арбатов, Георгий Бовт, Владимир Дворкин, Владимир Рубанов, Евгений Савостьянов, Игорь Юргенс и другие. Они отмечают, что некоторые члены организации выступали с предложениями, в которых «распространяется идея нанесения Россией превентивного ядерного удара при негативном варианте развития военных действий в Украине». Их авторы «не ограничиваются полетом фантазии» и предлагают применить тактическое ядерное оружие не только на территории Украины, но и «основных стран НАТО».

«Мы, члены Совета по внешней и оборонной политике, считаем такие предложения абсолютно неприемлемыми и безоговорочно осуждаем их», — говорится в заявлении. Надеяться на то, что получится управлять локальным ядерным конфликтом и не допустить его перерастания в глобальную ядерную войну  ор— безответственно; такая война приведет к смерти десятков миллионов людей в разных странах и станет угрозой человечеству в целом, предупреждают авторы.

В заявлении подписантов не уточняется, кого именно они имеют в виду, но в середине июня в журналах «Профиль» и «Россия в глобальной политике» вышла статья политолога, почетного председателя президиума СВОП Сергея Караганова под заголовком «Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы». В ней автор рассматривает сценарии развития военных действий на Украине и выражает мнение, что «военную операцию нельзя закончить решительной победой без навязывания Западу стратегического отступления или даже капитуляции». Для этого, полагает политолог, нужно понизить «недопустимо задранный» порог применения ядерного оружия, «расчетливо, но быстро идя вверх по лестнице сдерживания-эскалации».

Первым шагом Караганов назвал развертывание российского ядерного оружия в Белоруссии. Затем могут последовать «предупреждения соотечественников и всех людей доброй воли о необходимости покинуть места проживания вблизи объектов, которые могут стать целями ядерных ударов в странах, оказывающих непосредственную поддержку киевскому режиму». Если западные государства «не отступят», «тогда придется бить по группе целей в ряде стран, чтобы привести в чувства потерявших разум», пишет политолог. По его мнению, риск ответного ядерного удара будет минимален, если «правильно построить стратегию устрашения и даже применения» такого оружия.

Несколько дней спустя еще одна статья Караганова «Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе» вышла на сайте «РИА Новости». В ней автор выразил надежду, что стране не понадобится применять ядерное оружие, но предположил, что, если «противники не одумаются», «перед военно-политическим руководством России встанет ужасный моральный выбор и необходимость принять тяжелое решение».

Читайте на РБК Pro
Не только дивиденды: какие драйверы роста остались на российском рынке
Ни у кого не осталось сил: как работать с уставшей командой
У вас может быть ломка: как провести отпуск без смартфона и интернета
Как руководителю бизнеса понять, где стоит применять ИИ, а где — нет

Академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и член Российского совета по международным делам Алексей Арбатов сообщил РБК, что подписал заявление СВОП по двум причинам. «Во-первых, абсолютно безответственно играть такими темами, как применение ядерного оружия. Ими всегда безответственно играть походя, а уж тем более в такой острый момент», — сказал он, отметив, что высказывания на эту тему вызывают острую реакцию как на Западе, так и на Востоке.

По словам Арбатова, заявления о возможности применения ядерного оружия против стран НАТО «выглядят не то чтобы возмутительными, но абсолютно безответственными и провокационными»; такие высказывания не раз делали некоторые члены СВОП, и поэтому «у целого ряда членов солидной, уважаемой организации возникло намерение сделать коллективное заявление, чтобы не думали, что это позиция всей Российской Федерации». «Так что вторая причина — не хотелось бы, чтобы на репутации Совета по внешней и оборонной политике было такое темное пятно, каким, безусловно, являются вот эти безответственные положения», — сообщил он.

Как сказал РБК один из основателей СВОП, научный руководитель АНО «Информэкспертиза» Владимир Рубанов, он увидел растущую тревогу по поводу угроз применения ядерного оружия среди родных, близких и широкого круга знакомых; в то же время он «не увидел их желания попадать в рай до срока, определенного самой жизнью». «Я считаю, что прежде чем делать подобные заявления, нужно спросить мнение людей, от чьего имени они делаются», — подчеркнул он.

Рубанов заявил, что считает профессиональные компетенции подписавших заявление в области ядерного оружия более высокими, «чем компетенции тех, которые с легкостью рассуждают об угрозе жизни миллионов людей на земле, включая, а может быть и в первую очередь, жизни россиян». По словам Рубанова, он не хотел бы, чтобы его имя и имя СВОП «связывалось с безответственными рассуждениями о возможности превентивного применения ядерного оружия».

«Как минимум значительная часть Совета — те, кто подписался, — против такого рода угроз. Но оно открыто к подписанию в дальнейшем, может быть, там еще присоединятся люди», — сообщил РБК Игорь Юргенс, директор Центра устойчивого развития и профессор кафедры управления рисками и страхования МГИМО.

Совет по внешней и оборонной политике был образован в 1992 году как неправительственное консультативное сообщество, объединяющее дипломатов, политиков и экспертов-международников. Ведущий проект СВОП — дискуссионный клуб «Валдай», основанный в 2004 году. Членами организации являются в том числе глава МИДа Сергей Лавров и бывший министр (1998–2004) Игорь Иванов.

Возможность превентивного ядерного удара в случае поставок Украине ядерного оружия со стороны Запада допускал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В российском МИДе после этого говорили, что у России нет планов применять ядерное оружие в связи с ситуацией вокруг Украины. Президент Владимир Путин назвал возможным его использование при угрозе территориальной целостности, независимости и суверенитету России и существованию самого государства. Сейчас, по его словам, «нет такой необходимости».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Любовь Ставцева Любовь Ставцева
ядерное оружие Запад НАТО Военная операция на Украине
Материалы по теме
Медведев рассказал о сценарии удара по ядерным объектам Украины и Европы
Политика
Медведев написал про «одержимого умирающего деда» и ядерный Армагеддон
Политика
Лавров увидел в передаче Украине F-16 ядерную угрозу для России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter