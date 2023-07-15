В Совете по внешней политике осудили идею превентивного ядерного удара

Идея нанести превентивный ядерный удар по Украине и странам НАТО безответственна, провокационна и может привести к «катастрофическим решениям»; локальный конфликт легко перерастет в глобальную ядерную войну, считают члены СВОП

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Члены Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) назвали неприемлемыми предложения о возможном применении Россией ядерного оружия в ходе военных действий на Украине и предупредили, что «псевдотеоретические рассуждения» на эту тему могут привести к «катастрофическим решениям».

Заявление было опубликовано на сайте организации 13 июля; отмечается, что оно «не является позицией совета, а отражает взгляды подписавших». Свои подписи поставил 21 человек, в их числе — Алексей Арбатов, Георгий Бовт, Владимир Дворкин, Владимир Рубанов, Евгений Савостьянов, Игорь Юргенс и другие. Они отмечают, что некоторые члены организации выступали с предложениями, в которых «распространяется идея нанесения Россией превентивного ядерного удара при негативном варианте развития военных действий в Украине». Их авторы «не ограничиваются полетом фантазии» и предлагают применить тактическое ядерное оружие не только на территории Украины, но и «основных стран НАТО».

«Мы, члены Совета по внешней и оборонной политике, считаем такие предложения абсолютно неприемлемыми и безоговорочно осуждаем их», — говорится в заявлении. Надеяться на то, что получится управлять локальным ядерным конфликтом и не допустить его перерастания в глобальную ядерную войну ор— безответственно; такая война приведет к смерти десятков миллионов людей в разных странах и станет угрозой человечеству в целом, предупреждают авторы.

В заявлении подписантов не уточняется, кого именно они имеют в виду, но в середине июня в журналах «Профиль» и «Россия в глобальной политике» вышла статья политолога, почетного председателя президиума СВОП Сергея Караганова под заголовком «Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы». В ней автор рассматривает сценарии развития военных действий на Украине и выражает мнение, что «военную операцию нельзя закончить решительной победой без навязывания Западу стратегического отступления или даже капитуляции». Для этого, полагает политолог, нужно понизить «недопустимо задранный» порог применения ядерного оружия, «расчетливо, но быстро идя вверх по лестнице сдерживания-эскалации».

Первым шагом Караганов назвал развертывание российского ядерного оружия в Белоруссии. Затем могут последовать «предупреждения соотечественников и всех людей доброй воли о необходимости покинуть места проживания вблизи объектов, которые могут стать целями ядерных ударов в странах, оказывающих непосредственную поддержку киевскому режиму». Если западные государства «не отступят», «тогда придется бить по группе целей в ряде стран, чтобы привести в чувства потерявших разум», пишет политолог. По его мнению, риск ответного ядерного удара будет минимален, если «правильно построить стратегию устрашения и даже применения» такого оружия.

Несколько дней спустя еще одна статья Караганова «Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе» вышла на сайте «РИА Новости». В ней автор выразил надежду, что стране не понадобится применять ядерное оружие, но предположил, что, если «противники не одумаются», «перед военно-политическим руководством России встанет ужасный моральный выбор и необходимость принять тяжелое решение».

Академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и член Российского совета по международным делам Алексей Арбатов сообщил РБК, что подписал заявление СВОП по двум причинам. «Во-первых, абсолютно безответственно играть такими темами, как применение ядерного оружия. Ими всегда безответственно играть походя, а уж тем более в такой острый момент», — сказал он, отметив, что высказывания на эту тему вызывают острую реакцию как на Западе, так и на Востоке.

По словам Арбатова, заявления о возможности применения ядерного оружия против стран НАТО «выглядят не то чтобы возмутительными, но абсолютно безответственными и провокационными»; такие высказывания не раз делали некоторые члены СВОП, и поэтому «у целого ряда членов солидной, уважаемой организации возникло намерение сделать коллективное заявление, чтобы не думали, что это позиция всей Российской Федерации». «Так что вторая причина — не хотелось бы, чтобы на репутации Совета по внешней и оборонной политике было такое темное пятно, каким, безусловно, являются вот эти безответственные положения», — сообщил он.

Как сказал РБК один из основателей СВОП, научный руководитель АНО «Информэкспертиза» Владимир Рубанов, он увидел растущую тревогу по поводу угроз применения ядерного оружия среди родных, близких и широкого круга знакомых; в то же время он «не увидел их желания попадать в рай до срока, определенного самой жизнью». «Я считаю, что прежде чем делать подобные заявления, нужно спросить мнение людей, от чьего имени они делаются», — подчеркнул он.

Рубанов заявил, что считает профессиональные компетенции подписавших заявление в области ядерного оружия более высокими, «чем компетенции тех, которые с легкостью рассуждают об угрозе жизни миллионов людей на земле, включая, а может быть и в первую очередь, жизни россиян». По словам Рубанова, он не хотел бы, чтобы его имя и имя СВОП «связывалось с безответственными рассуждениями о возможности превентивного применения ядерного оружия».

«Как минимум значительная часть Совета — те, кто подписался, — против такого рода угроз. Но оно открыто к подписанию в дальнейшем, может быть, там еще присоединятся люди», — сообщил РБК Игорь Юргенс, директор Центра устойчивого развития и профессор кафедры управления рисками и страхования МГИМО.

Совет по внешней и оборонной политике был образован в 1992 году как неправительственное консультативное сообщество, объединяющее дипломатов, политиков и экспертов-международников. Ведущий проект СВОП — дискуссионный клуб «Валдай», основанный в 2004 году. Членами организации являются в том числе глава МИДа Сергей Лавров и бывший министр (1998–2004) Игорь Иванов.

Возможность превентивного ядерного удара в случае поставок Украине ядерного оружия со стороны Запада допускал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В российском МИДе после этого говорили, что у России нет планов применять ядерное оружие в связи с ситуацией вокруг Украины. Президент Владимир Путин назвал возможным его использование при угрозе территориальной целостности, независимости и суверенитету России и существованию самого государства. Сейчас, по его словам, «нет такой необходимости».