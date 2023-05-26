Рябков заявил об отсутствии планов применять ядерное оружие из-за Украины

Рябков: Россия не планирует применять ядерное оружие в связи с конфликтом на Украине

Москва не меняла подход по вопросу ядерного оружия, заявил Рябков. Путин говорил, что стратегия России выстроена «вокруг ответно-встречного удара». Накануне страна начала перемещать ядерные боеприпасы в Белоруссию

Сергей Рябков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

У России нет планов применять ядерное оружие в связи с ситуацией вокруг Украины, никаких изменений в доктрине не произошло, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Наши враги цинично спекулируют на этой ситуации, пытаясь приписать нам отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие. Никаких изменений в нашем подходе к этому сложному и вызывающему тревогу у многих вопросу не произошло», — сказал он.

Согласно формулировке, которая содержится в военной доктрине России, она может применить ядерное оружие при сценарии, если под угрозу будет поставлено само существование страны. В этой формулировке есть и первая часть, где речь идет об агрессии против России с применением обычных вооруженных сил, отметил Рябков. И доктринальные положения такого рода были конкретизированы и уточнены в основах государственной политики в сфере ядерного сдерживания, добавил Рябков.

«Документ тоже публичный, и там можно найти трактовки, которые имеют практическое значение. Я бы не стал все это проецировать, скажем, на происходящее на Украине и вокруг нее», — сказал замминистра.

Страны Запады начали выказывать беспокойство вокруг темы ядерного оружия после высказывания президента Владимира Путина, которое тот сделал во время обращения к россиянам 21 сентября прошлого года, когда объявлял частичную мобилизацию. Тогда он обвинил западные страны в «ядерном шантаже» и подталкивании Киева к переносу боевых действий на территорию России и заявил, что страна будет защищать свою целостность «всеми наличествующими средствами». По теме возможного применения ядерного оружия неоднократно высказывался и замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Западные страны, в том числе США, осудили заявления российских властей и призвали прекратить «бряцание ядерным оружием». Позже Путин уточнил, что Россия не намерена первой применять ядерное оружие. По его словам, «оружие массового поражения, ядерное оружие» Москва рассматривает как «защиту» и стратегия страны выстроена «вокруг так называемого ответно-встречного удара».

Новый виток напряженности вокруг ядерного потенциала России начался, когда президент в марте анонсировал размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Накануне белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что перемещение уже началось.

В Евросоюзе после этого заявили, что размещение в Белоруссии российского ядерного оружия будет означать дальнейшую «безответственную эскалацию» и создаст угрозу европейской безопасности. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, ответом на такие действия могут стать новые санкции.