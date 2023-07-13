Три четверти россиян сочли недопустимым ядерный удар на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 99,89 (+0,21) Инвестиции, 12 июл, 16:37 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 90,63 (+0,12) Инвестиции, 12 июл, 16:37
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:20
Российские военные впервые применили «Корнет» с дистанционным управлением Политика, 08:15
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию Pro, 08:01
Счетная палата выявила злоупотребления при снижении KPI чиновниками Экономика, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Товарооборот Китая с Россией вырос на 40% Экономика, 07:50
Три четверти россиян сочли недопустимым ядерный удар на Украине Политика, 07:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Mars сменила руководителя своего бизнеса в России Бизнес, 06:48
Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ на купянском направлении Политика, 06:48
Почти половина украинских беженцев заявили о желании остаться в Германии Политика, 06:30
В Думу внесли проект об аренде жилья для военных «в обход госзакупок» Политика, 05:55
Шахта «Листвяжная» возобновила добычу угля после аварии в 2021 году Общество, 05:55
«Известия» узнали о плане модернизации кораблей ВМФ для защиты от дронов Политика, 05:39
Дети массово отравились в детском саду в Амурской области Общество, 05:37
Военная операция на Украине ,  
0 

Три четверти россиян сочли недопустимым ядерный удар на Украине

Опрос Russian Field: три четверти россиян назвали недопустимым ядерный удар на Украине
Большая часть участников опроса Russian Field назвала недопустимым ядерный удар на Украине. Однако 16% допускают такой вариант
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Против использования ядерного оружия в ходе военной операции на Украине выступили 74% россиян, свидетельствуют данные опроса социологической компании Russian Field (есть у РБК).

Респондентам задавали вопрос: «На ваш взгляд, допустимо или недопустимо применение ядерного оружия, если это потребуется для победы в военной операции на Украине?»

Три четверти россиян сочли недопустимым ядерный удар на Украине

Еще 16% опрошенных сочли такой вариант действий допустимым, однако 5% из них уточнили, что ядерный удар может быть санкционирован только при угрозе поражения России в военных действиях на Украине. Помимо этого, 5% участников опроса затруднились с ответом, 4% предложили другие варианты ответов, 1% отказался отвечать.

Исследование проводилось методом телефонного опроса, в нем участвовали 1604 респондента в период с 16 по 19 июня.

Среди тех, кто допускает применение ядерного оружия во время спецоперации, больше мужчин, чем женщин, — 20% против 12%. Чаще всего соглашались с возможностью ядерного удара люди в возрасте от 30 до 44 лет.

Заведующая кафедрой «Методология науки, социальные теории и технологии» Пензенского государственного университета, кандидат философских наук Анна Очкина предположила, что согласие людей на использование ядерного оружия может быть следствием либо агрессивности, которую такие люди проявляют в обычной жизни, либо проявлением страха, опасения за свою жизнь, чувства незащищенности. «Думаю, что ядерный удар в представлении таких людей — это демонстрация силы, которая заставит всех принять условия того, кто этот удар нанесет. И, таким образом, бояться уже будут другие, а не они. Это оборотная сторона зависимости и неуверенности — считать грубую силу решением всех проблем», — пояснила она.

Читайте на РБК Pro
Рынок акций Зимбабве вырос на 800%. Что это говорит об экономике страны
Начал с дедушкиных $800: как Тимур Турлов заработал состояние в $3,1 млрд
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
Что, если не Дубай. К каким люксовым локациям ОАЭ следует присмотреться

Помимо этого, социологи спрашивали у респондентов о том, насколько успешно или неуспешно для российской армии, на их взгляд, проходит спецоперация. В целом успешной ее сочли 58% респондентов (это на 2 п.п. больше, чем во время опроса, проведенного в конце января — начале февраля), из них 39% ответили «скорее успешно» и 19% — «определенно успешно».

Три четверти россиян сочли недопустимым ядерный удар на Украине

Еще 21% участников опроса сочли ход спецоперации для российских войск неуспешным (14% — «скорее неуспешно», 7% — «определенно неуспешно»). Эта доля респондентов сократилась также на 2 п.п. по сравнению с данными зимнего исследования. 20% участников опроса затруднились с ответом.

Доли тех, кто считает оборону Белгородской области успешной или неуспешной для российских войск, оказались примерно равными: 39% посчитали ее успешной (27% — скорее успешной, 12% — определенно успешной), еще 30% — неуспешной (20% — скорее неуспешной, 10% — определенно неуспешной). Оптимистичные оценки оказались более характерными для мужчин (43% против 36% у женщин) и молодежи (42% людей в возрасте от 18 до 29 лет).

Почти треть опрошенных (29%) затруднились ответить на вопрос.

Примерно поровну оказалось тех, кто выступает за продолжение военной операции и за переход к мирным переговорам. За продолжение военных действий высказались 45% респондентов (из них 57% — мужчины, 36% — женщины). Переход к мирным переговорам поддерживают 44% участников исследования (52% женщин и 34% мужчин). Здесь затруднившихся с ответом оказалось 10%.

Три четверти россиян сочли недопустимым ядерный удар на Украине

С зимы доля сторонников переговоров выросла на 4 п.п.

Russian Field также провела более детальное разделение респондентов по их отношению к военной операции на Украине. Им задавали вопрос о том, какое решение они поддержат: новое наступление на Киев или остановку военной операции и подписание мирного соглашения. Исходя из ответов, социологи разделили участников опроса на:

  • сторонников эскалации (поддержат наступление, против мирного соглашения);
  • противников эскалации (против наступления, за мирное оглашение);
  • нейтралов (поддержат любое из двух решений);
  • негативистов (против любого из двух решений).

Наиболее многочисленной оказалась группа нейтралов (41%). Группа противников эскалации военных действий составила 32%, сторонников эскалации — 23%. Еще 2% пришлись на тех, кто затруднился с выбором, и 1% — на негативистов.

Поддержка активизации военных действий растет с увеличением возраста респондентов, следует из результатов опроса. Если среди участников в возрасте от 18 до 29 лет оказалось 10% сторонников эскалации, то в группе от 30 до 44 лет их уже было 17%, в группе от 45 до 59 лет — 27% и в группе от 60 лет — 34%.

Из результатов исследования можно понять, что в обществе нет консолидации вокруг определенной стратегии и тактики, комментирует Очкина. Помимо этого, эксперт также обращает внимание на разные информационные среды, в которых существуют разные группы населения.

«Различия в оценке происходящего разными возрастными группами — это скорее различия именно в источниках информации. Думаю, если провести корреляционный анализ зависимости доверия к разным информационным источникам (прежде всего — к официальным или оппозиционным, к телевидению или телеграм-каналам), мы увидим, что возрастные и гендерные различия немного смажутся, а влияние информационной среды респондентов на их отношение к военной операции в целом — к положению в стране и в мире — окажется огромным», — поясняет она.

Очкина добавляет, что если брать за основу данные опросов Russian Field за последний год (компания регулярно замеряет отношение россиян к военной операции на Украине), то можно увидеть, что радикальных перемен в общественных настроениях за последний год не произошло. Так, например, в июле 2022 года определенно успешной спецоперацию называли 25% опрошенных, скорее успешной — 37% (в июне этого года — 19 и 39% соответственно). При этом есть некоторый рост мирных настроений, но не радикальный, добавляет социолог.

«Необходимо также учесть, что все социологические службы говорят о большом проценте отказов, в каждом опросе (в последнем опросе Russian Field. — РБК) очень много затруднившихся с ответом. Можно предположить, что настроений довольно значительного сегмента российского общества эти опросы просто не улавливают», — пояснила она.

Обсуждение возможной эскалации ситуации на Украине и гипотетического применения Россией ядерного оружия возобновилось после того, как в конце марта президент Владимир Путин заявил о планах разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. При этом он подчеркивал, что речь идет только о размещении, а не о передаче Минску такого оружия. Это вызвало резкую критику стран Запада.

В конце мая заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что России придется нанести превентивный удар, если Запад будет поставлять Украине ядерное оружие. В российском МИДе после этого говорили, что у России нет планов применять ядерное оружие в связи с ситуацией на Украине.

Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов 13 июня опубликовал в журнале «Профиль» статью под заголовком «Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы». «Это морально страшный выбор — мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но, скорее всего, закончится вся человеческая цивилизация», — писал политолог.

По данным «Коммерсанта», комиссия по академической этике НИУ ВШЭ не нашла нарушений в статье Караганова и отказалась оценить его высказывания. В комиссию обратились студенты и сотрудники университета, которые сочли, что подобная статья не может публиковаться с упоминанием вуза.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
ядерное оружие опрос населения Военная операция на Украине соцопрос Белгородская область
Материалы по теме
Социологи назвали самую пострадавшую от кризиса категорию россиян
Экономика
В Кремле заявили о планах добиваться целей спецоперации
Политика
Кремль назвал вбросом сообщения, что «Вагнер» дошел до ядерных складов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter