Три четверти россиян сочли недопустимым ядерный удар на Украине

Большая часть участников опроса Russian Field назвала недопустимым ядерный удар на Украине. Однако 16% допускают такой вариант

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Против использования ядерного оружия в ходе военной операции на Украине выступили 74% россиян, свидетельствуют данные опроса социологической компании Russian Field (есть у РБК).

Респондентам задавали вопрос: «На ваш взгляд, допустимо или недопустимо применение ядерного оружия, если это потребуется для победы в военной операции на Украине?»

Еще 16% опрошенных сочли такой вариант действий допустимым, однако 5% из них уточнили, что ядерный удар может быть санкционирован только при угрозе поражения России в военных действиях на Украине. Помимо этого, 5% участников опроса затруднились с ответом, 4% предложили другие варианты ответов, 1% отказался отвечать.

Исследование проводилось методом телефонного опроса, в нем участвовали 1604 респондента в период с 16 по 19 июня.

Среди тех, кто допускает применение ядерного оружия во время спецоперации, больше мужчин, чем женщин, — 20% против 12%. Чаще всего соглашались с возможностью ядерного удара люди в возрасте от 30 до 44 лет.

Заведующая кафедрой «Методология науки, социальные теории и технологии» Пензенского государственного университета, кандидат философских наук Анна Очкина предположила, что согласие людей на использование ядерного оружия может быть следствием либо агрессивности, которую такие люди проявляют в обычной жизни, либо проявлением страха, опасения за свою жизнь, чувства незащищенности. «Думаю, что ядерный удар в представлении таких людей — это демонстрация силы, которая заставит всех принять условия того, кто этот удар нанесет. И, таким образом, бояться уже будут другие, а не они. Это оборотная сторона зависимости и неуверенности — считать грубую силу решением всех проблем», — пояснила она.

Помимо этого, социологи спрашивали у респондентов о том, насколько успешно или неуспешно для российской армии, на их взгляд, проходит спецоперация. В целом успешной ее сочли 58% респондентов (это на 2 п.п. больше, чем во время опроса, проведенного в конце января — начале февраля), из них 39% ответили «скорее успешно» и 19% — «определенно успешно».

Еще 21% участников опроса сочли ход спецоперации для российских войск неуспешным (14% — «скорее неуспешно», 7% — «определенно неуспешно»). Эта доля респондентов сократилась также на 2 п.п. по сравнению с данными зимнего исследования. 20% участников опроса затруднились с ответом.

Доли тех, кто считает оборону Белгородской области успешной или неуспешной для российских войск, оказались примерно равными: 39% посчитали ее успешной (27% — скорее успешной, 12% — определенно успешной), еще 30% — неуспешной (20% — скорее неуспешной, 10% — определенно неуспешной). Оптимистичные оценки оказались более характерными для мужчин (43% против 36% у женщин) и молодежи (42% людей в возрасте от 18 до 29 лет).

Почти треть опрошенных (29%) затруднились ответить на вопрос.

Примерно поровну оказалось тех, кто выступает за продолжение военной операции и за переход к мирным переговорам. За продолжение военных действий высказались 45% респондентов (из них 57% — мужчины, 36% — женщины). Переход к мирным переговорам поддерживают 44% участников исследования (52% женщин и 34% мужчин). Здесь затруднившихся с ответом оказалось 10%.

С зимы доля сторонников переговоров выросла на 4 п.п.

Russian Field также провела более детальное разделение респондентов по их отношению к военной операции на Украине. Им задавали вопрос о том, какое решение они поддержат: новое наступление на Киев или остановку военной операции и подписание мирного соглашения. Исходя из ответов, социологи разделили участников опроса на:

сторонников эскалации (поддержат наступление, против мирного соглашения);

противников эскалации (против наступления, за мирное оглашение);

нейтралов (поддержат любое из двух решений);

негативистов (против любого из двух решений).

Наиболее многочисленной оказалась группа нейтралов (41%). Группа противников эскалации военных действий составила 32%, сторонников эскалации — 23%. Еще 2% пришлись на тех, кто затруднился с выбором, и 1% — на негативистов.

Поддержка активизации военных действий растет с увеличением возраста респондентов, следует из результатов опроса. Если среди участников в возрасте от 18 до 29 лет оказалось 10% сторонников эскалации, то в группе от 30 до 44 лет их уже было 17%, в группе от 45 до 59 лет — 27% и в группе от 60 лет — 34%.

Из результатов исследования можно понять, что в обществе нет консолидации вокруг определенной стратегии и тактики, комментирует Очкина. Помимо этого, эксперт также обращает внимание на разные информационные среды, в которых существуют разные группы населения.

«Различия в оценке происходящего разными возрастными группами — это скорее различия именно в источниках информации. Думаю, если провести корреляционный анализ зависимости доверия к разным информационным источникам (прежде всего — к официальным или оппозиционным, к телевидению или телеграм-каналам), мы увидим, что возрастные и гендерные различия немного смажутся, а влияние информационной среды респондентов на их отношение к военной операции в целом — к положению в стране и в мире — окажется огромным», — поясняет она.

Очкина добавляет, что если брать за основу данные опросов Russian Field за последний год (компания регулярно замеряет отношение россиян к военной операции на Украине), то можно увидеть, что радикальных перемен в общественных настроениях за последний год не произошло. Так, например, в июле 2022 года определенно успешной спецоперацию называли 25% опрошенных, скорее успешной — 37% (в июне этого года — 19 и 39% соответственно). При этом есть некоторый рост мирных настроений, но не радикальный, добавляет социолог.

«Необходимо также учесть, что все социологические службы говорят о большом проценте отказов, в каждом опросе (в последнем опросе Russian Field. — РБК) очень много затруднившихся с ответом. Можно предположить, что настроений довольно значительного сегмента российского общества эти опросы просто не улавливают», — пояснила она.

Обсуждение возможной эскалации ситуации на Украине и гипотетического применения Россией ядерного оружия возобновилось после того, как в конце марта президент Владимир Путин заявил о планах разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. При этом он подчеркивал, что речь идет только о размещении, а не о передаче Минску такого оружия. Это вызвало резкую критику стран Запада.

В конце мая заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что России придется нанести превентивный удар, если Запад будет поставлять Украине ядерное оружие. В российском МИДе после этого говорили, что у России нет планов применять ядерное оружие в связи с ситуацией на Украине.

Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов 13 июня опубликовал в журнале «Профиль» статью под заголовком «Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы». «Это морально страшный выбор — мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но, скорее всего, закончится вся человеческая цивилизация», — писал политолог.

По данным «Коммерсанта», комиссия по академической этике НИУ ВШЭ не нашла нарушений в статье Караганова и отказалась оценить его высказывания. В комиссию обратились студенты и сотрудники университета, которые сочли, что подобная статья не может публиковаться с упоминанием вуза.