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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал ядерную бомбу одним из способов завершить войну быстро

Медведев: любую войну можно завершить очень быстро, использовав в том числе ядерное оружие
Замглавы Совбеза напомнил об американских атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Любую войну можно завершить очень быстро: либо путем подписания мирного договора, либо путем использования ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своем ролике «Ответ вражеским аналитикам», размещенном в телеграм-канале, он упомянул об американских атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны.

«Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро: либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города — Хиросиму и Нагасаки. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена — это жизнь почти 300 тыс. мирных граждан», — напомнил Медведев, стоя на фоне российского флага.

Говоря о военной операции на Украине, он отметил, что, если бы натовские страны, прежде всего США, перестали поставлять туда оружие, боевые действия прекратились бы «буквально за несколько месяцев». «А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней», — считает замглавы Совбеза.

Он назвал российские вооруженные силы «современными и героическими», несмотря на наличие, «как у всякой армии», определенных проблем.

Медведев неоднократно заявлял о «приближении ядерного апокалипсиса» из-за поставок западных вооружений на Украину. «Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает ядерный апокалипсис», — говорил, в частности, он в марте.

Апокалипсис «не только возможен, но еще и вполне вероятен», написал замглавы Совбеза в статье для «Российской газеты» на этой неделе. Он назвал две причины, почему считает такой исход противостояния с Западом вероятным: западные страны решили «реально разгромить крупнейшую ядерную державу» — Россию и к тому же ядерное оружие уже применялось, «а значит, никакого табу нет». Один из способов разрешения Медведев видит в «поиске труднейших компромиссов». «На это, скорее всего, уйдут годы, возможно, десятилетия. Но это точно лучше, чем окочуриться всем вместе в день апокалипсиса», — заключил он.

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Осенью прошлого года президент Владимир Путин указал, что США создали прецедент, сбросив бомбы на Хиросиму и Нагасаки. «США единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки», — заявил он. Путин обвинял Запад в «ядерном шантаже» и утверждал, что Россия использует все средства для своей защиты.

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Персоны
Елена Чернышова
Дмитрий Медведев ядерное оружие апокалипсис
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года

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