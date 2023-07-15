В ЮАР сообщили, что Рамафоса обсуждает с Путиным ситуацию вокруг МУС

Власти ЮАР сообщили о попытках убедить Путина не приезжать на саммит БРИКС из-за ордера на его арест, который выдал МУС. Президенты двух стран обсуждают ситуацию, Россия не согласилась, чтобы ее делегацию возглавил Лавров

Владимир Путин и Сирил Рамафоса (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса напрямую обсуждает с российским президентом ситуацию вокруг Международного уголовного суда (МУС), сообщил Financial Times вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Он не привел подробностей этих переговоров.

Накануне в интервью изданию News24 Машатиле сказал, что власти страны пытаются убедить Путина не приезжать на саммит БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Политик пояснил, что ЮАР ратифицировала Римский статут (основополагающий документ МУС), который выдал ордер на арест Путина, и должна соблюдать решения суда; однако для страны такой шаг немыслим, поскольку она пригласила российского президента на мероприятие.

«Для нас это большая дилемма. Конечно, мы не можем его арестовать. Это если бы как вы пригласили своего друга к себе домой, а затем арестовали его», — сказал Машатиле, отметив, что лучшим решением для ЮАР было бы, если бы Путин не приезжал. «Однако россияне недовольны. Они хотят, чтобы он приехал», — добавил вице-президент.

Ранее политик рассказывал, что Россия отклонила просьбу ЮАР о том, чтобы ее делегацию на саммите возглавлял глава МИДа Сергей Лавров вместо Путина. Южноафриканские власти рассматривали еще два варианта проведения саммита: с участием российского президента онлайн, либо с возможным переносом мероприятия в Китай.

В марте источники Bloomberg сообщили, что власти ЮАР рассматривают «все варианты, чтобы избежать исполнения ордера» на арест Путина. Двумя месяцами позже правительство страны пообещало, что у участников саммита БРИКС будет дипломатический иммунитет. Благодаря ему лицо не подлежит юрисдикции государства пребывания, имеет неприкосновенность и не может быть арестовано или задержано. В Кремле после этого выразили надежду, что ЮАР и другие страны-партнеры «не будут ориентироваться на незаконные решения» МУС.

МУС выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой заподозрив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Россия, которая не ратифицировала Римский статут, считает решение суда юридически ничтожным. Несмотря на это, оно вызвало резкую реакцию со стороны властей: в стране заведено дело в отношении прокурора МУС Карима Хана и трех судей, они объявлены в розыск.