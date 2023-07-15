В ЮАР сообщили, что Рамафоса обсуждает с Путиным ситуацию вокруг МУС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
На Кубани при столкновении автобуса с грузовиком погибли два человека Общество, 09:11
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 09:03
ЦБ раскрыл роль рубля в торговле России с Европой, Азией и Америкой Финансы, 09:02
Новый инструмент накопления от Минфина: плюсы и минусы для инвестора Инвестиции, 09:00
5 сериалов на выходные. «Чем мы заняты в тени», «Чудотворцы» и другие Life, 09:00
Россия и КНР проведут совместные военные учения в Японском море Политика, 08:48
AP узнало об изучаемых США вариантах противодействия ВКС России в Сирии Политика, 08:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Sky News узнала о сокращениях в Минобороны Великобритании Политика, 08:22
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:20
Mirror узнала о возможном срыве поставок Storm Shadow из-за забастовки Политика, 07:48
В ЮАР сообщили, что Рамафоса обсуждает с Путиным ситуацию вокруг МУС Политика, 07:40
Джонсон заявил, что страны НАТО должны принять Украину без условий Политика, 06:42
В группировке «Восток» сообщили о поражении десятка мест скоплений ВСУ Политика, 06:38
В США заявили, что кассетные боеприпасы поначалу дадут «скромный эффект» Политика, 06:11
Политика ,  
0 

В ЮАР сообщили, что Рамафоса обсуждает с Путиным ситуацию вокруг МУС

В ЮАР заявили, что Сирил Рамафоса напрямую обсуждает с Владимиром Путиным ситуацию с МУС
Власти ЮАР сообщили о попытках убедить Путина не приезжать на саммит БРИКС из-за ордера на его арест, который выдал МУС. Президенты двух стран обсуждают ситуацию, Россия не согласилась, чтобы ее делегацию возглавил Лавров
Владимир Путин и Сирил Рамафоса
Владимир Путин и Сирил Рамафоса (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса напрямую обсуждает с российским президентом ситуацию вокруг Международного уголовного суда (МУС), сообщил Financial Times вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Он не привел подробностей этих переговоров.

Накануне в интервью изданию News24 Машатиле сказал, что власти страны пытаются убедить Путина не приезжать на саммит БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Политик пояснил, что ЮАР ратифицировала Римский статут (основополагающий документ МУС), который выдал ордер на арест Путина, и должна соблюдать решения суда; однако для страны такой шаг немыслим, поскольку она пригласила российского президента на мероприятие.

«Для нас это большая дилемма. Конечно, мы не можем его арестовать. Это если бы как вы пригласили своего друга к себе домой, а затем арестовали его», — сказал Машатиле, отметив, что лучшим решением для ЮАР было бы, если бы Путин не приезжал. «Однако россияне недовольны. Они хотят, чтобы он приехал», — добавил вице-президент.

Ранее политик рассказывал, что Россия отклонила просьбу ЮАР о том, чтобы ее делегацию на саммите возглавлял глава МИДа Сергей Лавров вместо Путина. Южноафриканские власти рассматривали еще два варианта проведения саммита: с участием российского президента онлайн, либо с возможным переносом мероприятия в Китай.

В марте источники Bloomberg сообщили, что власти ЮАР рассматривают «все варианты, чтобы избежать исполнения ордера» на арест Путина. Двумя месяцами позже правительство страны пообещало, что у участников саммита БРИКС будет дипломатический иммунитет. Благодаря ему лицо не подлежит юрисдикции государства пребывания, имеет неприкосновенность и не может быть арестовано или задержано. В Кремле после этого выразили надежду, что ЮАР и другие страны-партнеры «не будут ориентироваться на незаконные решения» МУС.

МУС выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой заподозрив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Россия, которая не ратифицировала Римский статут, считает решение суда юридически ничтожным. Несмотря на это, оно вызвало резкую реакцию со стороны властей: в стране заведено дело в отношении прокурора МУС Карима Хана и трех судей, они объявлены в розыск.

Читайте на РБК Pro
Yahoo была главной IT-компанией мира и рухнула. Теперь она готовит IPO
Как руководителю бизнеса понять, где стоит применять ИИ, а где — нет
«Я ел как наркоман»: актер Уилл Смит — о сбалансированном питании
Индекс Мосбиржи вырос на треть за полгода. Какие акции покупать теперь
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЮАР МУС Международный уголовный суд Сирил Рамафоса БРИКС Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
ЮАР анонсировала встречу лидеров России, КНР, Индии и Бразилии на саммите
Политика
Президент ЮАР призвал Путина «начать переговоры и завершить войну»
Политика
Times назвала возможные варианты участия Путина в саммите БРИКС в ЮАР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter