Власти ЮАР заявили об отказе России заменить Путина Лавровым на саммите

Россия выступила против того, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС, возглавил Сергей Лавров, а Индия и Бразилия, в свою очередь, не поддержали идею проведения встречи в Китае. Эти предложения были внесены правительством ЮАР

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Россия отклонила просьбу президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе вместо президента Владимира Путина возглавил глава МИД Сергей Лавров. Об этом заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле в интервью газете Mail & Guardian.

Он отметил, что дискуссии с Путиным по поводу его присутствия продолжаются. «Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете <...> Мы были бы счастливы, если бы он не приехал», — сказал Машатиле (цитата по Bloomberg).

Индия и Бразилия, в свою очередь, отвергли вариант переноса саммита в Китай, добавил он.

Ранее члены южноафриканского правительства предложили Рамафосе три варианта участия российской делегации. Согласно первому, Путина на саммите будет представлять российский МИД, согласно второму — Путин примет участие во встрече онлайн, согласно третьему — Китай попросят провести встречу у себя.

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