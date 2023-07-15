Залужный заявил, что не будет спрашивать разрешения для ударов по России
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что применяет оружие украинского производства для ударов через границу и не будет ни у кого спрашивать разрешения. Об этом он сказал в интервью The Washington Post. Хотя страны, поставляющие свои вооружения, поставили условие: не использовать их для нанесения ударов по территории России.
«Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории?» — сказал Залужный. «Это наша проблема и это нам решать, как убить этого врага», — добавил он.
Если партнеры боятся применять свое оружие, Украина «будет убивать своим, но ровно столько, сколько необходимо», подчеркнул генерал.
В то же время проведение контрнаступления требует ресурсов, которых, по словам Залужного, украинским войскам все еще не хватает.
Главнокомандующий ВСУ также пообещал вернуть Крым, когда у него «будут средства». «Как только у меня будут средства, я что-нибудь предприму. Мне наплевать — меня никто не остановит», — заключил он.
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