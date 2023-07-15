Залужный пообещал вернуть Крым, «как только у него будут средства»

Залужный заявил, что не будет спрашивать разрешения для ударов по России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что применяет оружие украинского производства для ударов через границу и не будет ни у кого спрашивать разрешения. Об этом он сказал в интервью The Washington Post. Хотя страны, поставляющие свои вооружения, поставили условие: не использовать их для нанесения ударов по территории России.

«Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории?» — сказал Залужный. «Это наша проблема и это нам решать, как убить этого врага», — добавил он.

Если партнеры боятся применять свое оружие, Украина «будет убивать своим, но ровно столько, сколько необходимо», подчеркнул генерал.

В то же время проведение контрнаступления требует ресурсов, которых, по словам Залужного, украинским войскам все еще не хватает.

Главнокомандующий ВСУ также пообещал вернуть Крым, когда у него «будут средства». «Как только у меня будут средства, я что-нибудь предприму. Мне наплевать — меня никто не остановит», — заключил он.

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