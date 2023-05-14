Зеленский заявил об отсутствии времени для атак на территории России
Украина не проводит атак на территории России, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Германии, передает «РБК Украина».
«Что касается атак российской территории, то мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы, у нас нет лишних времени, сил и оружия», — сказал он.
Ранее The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона писала, что Зеленский в частных разговорах высказывал идеи по нанесению ударов вглубь России, захвату приграничных населенных пунктов, а также о подрыве нефтепровода «Дружба». В интервью изданию президент Украины назвал эту информацию «фантазиями», отметив, что Киев имеет право на защиту своей территории.
«Я, как президент Украины, когда я хочу куда-то приехать, я приезжаю официально и никуда не проникаю», — ответил Зеленский в Берлине на вопрос журналистов о планах «проникнуть» в приграничные села России (цитата по «Стране»).
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