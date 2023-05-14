WP узнала об идеях Зеленского о ракетных ударах по территории России

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал применять дальнобойные ракеты по целям на территории России и оккупировать российские населенные пункты, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на документы Пентагона, которые утекли в Сеть. В них описаны «внутренние коммуникации [Зеленского] с высокопоставленными помощниками и военными лидерами», поясняет издание.

В конце января украинский президент предложил «наносить удары в России» и перемещать войска Украины, чтобы «занять неуказанные российские пограничные города». По мнению Зеленского, это дало бы Киеву «рычаги влияния» в переговорах.

В Кремле ранее называли чрезвычайно опасной даже дискуссию о допустимости поставок Украине вооружения, позволяющего ей наносить удары по российской территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что это «будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень».

По данным газеты, также Зеленский «за закрытыми дверями» выдвигал идею о подрыве нефтепровода «Дружба», который идет из России в Европу.

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