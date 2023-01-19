Песков: дискуссия о поставках Украине оружия для ударов по России чрезвычайно опасна

Кремль назвал опасным разговор об оружии Украине для удара по России

Потенциальные поставки оружия Киеву для ударов по России приведут к выходу конфликта на новый уровень, заявил Дмитрий Песков

Фото: Олег Яковлев / РБК

Сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружения, позволяющего наносить удары по российской территории, является потенциально чрезвычайно опасной, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который, конечно, не будет иметь ничего хорошего с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности», — сказал он.

Американские власти начали признавать, что Киеву, видимо, потребуется оружие для атаки на Крым, даже если это будет угрожать эскалацией конфликта, писала газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, сославшихся на переговоры с украинской стороной. Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя публикацию, сообщил, что Москва отреагирует, если такие удары будут нанесены.

После начала спецоперации российские власти неоднократно сообщали об обстрелах приграничных регионов со стороны Украины. Им, в частности, подвергались населенные пункты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

В начале октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, погибли четыре человека и обрушились два автомобильных пролета. Следственный комитет завел дело о терроризме, президент России Путин обвинил в организации взрыва украинские спецслужбы.

В том же месяце ВСУ с помощью беспилотников напали на корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя, все аппараты были уничтожены. В декабре Минобороны сообщило об атаке украинских реактивных дронов по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце прошлого года говорил, что Вашингтон не помогал Киеву в нанесении ударов по территории России и не поощрял этого.