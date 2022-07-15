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ЕК предложит ограничить отопление зданий 19 градусами

Европейская комиссия собирается представить на следующей неделе план экономии газа перед зимой, в котором предлагает ограничить отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов, пишет газета El País.

ЕК также советует предприятиям использовать по возможности другие источники энергии для увеличения запасов газа.

В Еврокомиссии считают, что пора перейти от добровольного сокращения потребления газа к принудительным мерам, чтобы иметь в резерве газ к зиме на случай перекрытия поставок со стороны России. Брюссель намерен представить свой план в среду, 20 июня.

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