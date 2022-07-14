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Bloomberg сообщил о мерах ЕС в случае прекращения поставок газа из России

Еврокомиссия намерена рекомендовать странам меры, с помощью которых они уменьшат влияние остановки поставок газа, если она произойдет. В их числе — переход на другое топливо, стимулирование сокращения потребления

Европейский союз запланировал ряд экстренных мер на случай, если Россия прекратит поставки газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

В их число вошли:

  • переход на другой вид топлива, как предприятий, так и в производстве электроэнергии
  • рыночные меры, включая тендерную систему, в рамках которой государство стимулирует сокращение потребления энергии, в основном крупными предприятиями
  • информационные кампании по сокращению использования систем нагревания и охлаждения, а также лимиты на использование во время наиболее острых фаз кризиса

По данным агентства, Брюссель видит «значительный риск» того, что Москва «резко и в одностороннем порядке» остановит поставки топлива. Для того, чтобы подготовиться к такому сценарию, ЕК намерена рекомендовать этот набор мер. С их помощью Евросоюз сможет ограничить потребление газа, а также снизить будущие затраты для предприятий и потребителей.

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Фото:Martin Meissner / AP

«Если мы будем действовать сейчас, мы сможем снизить влияние внезапного перебоя в поставках на треть», — говорится в документе.

План может быть принят 20 июля, однако до этого времени все еще могут быть внесены изменения.

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Операторы газовой системы ЕС смоделировали ситуацию, при которой поставки прекратятся уже в июле, пишет Bloomberg. Согласно полученным данным, в этом случае в начале ноября хранилища могут оказаться заполнены на 65-71%, что существенно ниже целевого показателя в 80%. Если отключение произойдет в октябре или позже, эти риски риски снижаются, однако и времени для реагирования останется меньше.

Сам Евросоюз пока не планирует включать в список ограничений поставки российского газа, утверждал ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он объяснял это отсутствием единства среди стран-членов ЕС, так как среди них есть те, кто в значительной степени зависит от российских поставок.

Однако Евросоюз опасается, что Россия сама может остановить поставки, например, не запустив «Северный поток» после завершения его профилактики (началась 11 июля, завершение по плану — 21 июля).

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Мария Лисицына Мария Лисицына
ЕС Еврокомиссия поставки газа
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