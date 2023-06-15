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Глава Пентагона отказался считать борьбу Украины и России спринтом

Глава Пентагона Остин: борьба Украины — это «марафон, а не спринт»
Борьба украинцев в военном конфликте с Россией является марафоном, а не спринтом, заявил глава Пентагона Остин. Он вместе с другими главами Минобороны стран НАТО 15 июня обсудит дальнейшие шаги по поддержке Киева
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Министр обороны Ллойд Остин отказался считать борьбу Украины в конфликте с Россией «забегом на короткую дистанцию», передает The Washington Post (WP).

«Украинские войска демонстрировали выдающуюся храбрость и мастерство. Борьба Украины — это марафон, а не спринт», — заявил он на встрече глав Минобороны стран НАТО.

Ожидается, что на встрече в штаб-квартире НАТО 15 июня министры обсудят, как страны-союзники будут обучать украинских пилотов летать на истребителях F-16, поддерживать боевые танки, предоставленные Киеву, и помогать Украине в поддержании противовоздушной обороны.

WP со ссылкой на западного чиновника написала, что Украину ожидают «изнурительные, дорогостоящие военные действия на многие месяцы вперед».

С 4 июня украинская армия перешла к наступательным действиям на нескольких направлениях, отмечал президент России Владимир Путин. По его словам, ВСУ несут большие потери, из которых почти 50% безвозвратные.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что ВСУ пока не добились никаких успехов в ходе своего контрнаступления, так как в украинском контрнаступлении все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться к Мелитополю.

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Представители западных стран признают, что наступление ВСУ идет крайне тяжело, а российские войска умело обороняются, передает Би-би-си со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников.

Военный аналитик, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли рассказал Reuters, что главный риск для украинской армии при контрнаступлении заключается в том, что ВСУ могут растерять силы прежде, чем доберутся до основной линии обороны России.

По данным Минобороны России, с момента перехода к активным боевым действиям в начале июня Киев потерял 7,5 тыс. человек. Киев данные о своих потерях во время контрнаступления не раскрывал.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что потери среди украинских военных при увеличении интенсивности боевых действий были ожидаемы.

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Виктория Громова Виктория Громова
Пентагон Ллойд Остин Украина ВСУ спецоперация
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