Politico узнала, что ЕС не согласовал 11-й пакет санкций против России

Брюссель разрабатывает 11-й пакет санкций против России с начала марта, он будет сфокусирован на предотвращении обхода ограничений. По данным Politico, на переговорах 7 июня послы ЕС вновь не смогли прийти к соглашению по санкциям

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Послы ЕС на закрытых переговорах 7 июня не смогли достичь договоренности по проекту 11-го пакета санкций против России, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, после того как в мае первоначальный проект 11-го пакета санкций был заблокирован, послы стран ЕС продолжили переговоры, однако пока не смогли достичь договоренности. Следующая их встреча состоится 14 июня.

«Мы уже приближаемся [к соглашению]», — сказал Politico один из источников.

С начала российской военной операции на Украине страны ЕС ввели против Москвы уже десять пакетов санкций, последний был утвержден в конце февраля. С начала марта Брюссель разрабатывает 11-й. Он будет сфокусирован на предотвращении обхода санкций, заявляла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

22 мая глава МИД Франции Катрин Колонна сообщала, что новый пакет санкций может быть согласован к концу июня, когда состоится саммит ЕС. «Мы рассчитываем финализировать его как можно скорее», — говорила она.

С критикой проекта 11-го пакета санкций, по данным Politico, выступают Венгрия и Греция, которые хотят, чтобы некоторые их компании были исключены из украинского черного списка «спонсоров войны». Bloomberg в начале июня сообщал, что страны Евросоюза могут частично отказаться от предложения запретить заход в европейские порты судам с подсанкционными товарами. Обсуждаются также требования Греции и Венгрии, добавили источники агентства.

Президент России Владимир Путин называл антироссийские санкции нелегитимными. Он отмечал, что Запад пытался «с нахрапа, с наскока смять экономику» страны, но это не удалось. Минфин выражал мнение, что Брюссель исчерпал возможности для болезненных ограничений против Москвы.