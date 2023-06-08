Bloomberg узнал о давлении Китая на ЕС из-за наказания за обход санкций

Еврокомиссия в мае предложила ввести ограничения против ряда компаний из Китая за обход санкций против России. Пекин пытается убедить ЕС отказаться от этой идеи, рассказали источники Bloomberg

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Китай пытается убедить Евросоюз отказаться от ограничений в отношении китайских компаний, которые, по мнению европейских властей, поставляют России оборудование, которое может использоваться в военных целях, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

О том, что Еврокомиссия предложила ввести санкции против ряда китайских компаний за поставки России, в начале мая писала Financial Times. Представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь тогда заявил, что это нарушит доверие и сотрудничество между Пекином и Брюсселем, и пообещал ответные меры в случае ввода ограничений.

По словам собеседников Bloomberg, в последние недели китайские дипломаты встречались со своими европейскими коллегами в Брюсселе и Пекине и вели переговоры, чтобы ЕС отказался от этой идеи. Один из источников добавил, что ответные меры Пекина, вероятно, могут быть нацелены на Евросоюз на институциональном уровне.

Посол Китая в ЕС Фу Конг в опубликованном на сайте дипмиссии в конце мая интервью заявил, что Пекин по-прежнему хочет решить проблему «совместными усилиями». Он призвал блок представить доказательства того, что китайские компании занимались обходом санкций в отношении России.

В список компаний, которые, как считают в Еврокомиссии, поставляли России продукцию в военных целях, попали семь китайских фирм: 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Все они работают в области разработки полупроводников, микрочипов и электроники, отмечала FT.

Китай не стал присоединяться к санкциям против России, введенным западными странами в ответ на начало военных действий на Украине. В Пекине говорили, что односторонние санкции не приведут к разрешению конфликта.

В то же время в Китае заявили, что не будут намеренно обходить ограничения. Несмотря на это, Вашингтон пригрозил Китаю мерами в случае поставок российской стороне вооружений. Китай подчеркивал, что не является стороной конфликта и не поставлял России оружие.