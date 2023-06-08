Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 88,04 (+0,87) Инвестиции, 15:59 Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 82,09 (+0,63) Инвестиции, 15:59
Bloomberg узнал о давлении Китая на ЕС из-за наказания за обход санкций Политика, 17:35
На пляже Хургады акула напала на отдыхающего. Видео Общество, 17:23
Компания оскандалилась в СМИ. Как свести репутационные потери к минимуму Pro, 17:21
Wells Fargo допустил обвал цен на электроэнергию до минусовых значений Инвестиции, 17:18
Еврозона оказалась в рецессии из-за роста цен на энергоносители Экономика, 17:17
Клуб КХЛ закрыл многомесячные долги по зарплате перед игроками Спорт, 17:17
В Россию приехали Xiaomi 13 Ultra. Цена на них в два раза выше заявленной Life, 17:09
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Конституционный суд запретил аннулировать списки на выборах за опечатку Политика, 17:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:02
Путин позвонил Сальдо из-за ситуации после обрушения плотины ГЭС Политика, 17:01
Как выглядит разрушенная Каховская ГЭС вблизи. Видео Политика, 16:52
АвтоВАЗ начнет производство Lada Vesta NG с АКПП до конца 2023 года Авто, 16:51
Как составить портрет идеального кандидата и зачем это нужно Pro, 16:47
Румыния решила более чем вполовину сократить штат посольства России Политика, 16:47
Война санкций ,  
0 

Bloomberg узнал о давлении Китая на ЕС из-за наказания за обход санкций

Bloomberg: Китай оказывает давление на ЕС из-за ограничений за обход санкций против России
Еврокомиссия в мае предложила ввести ограничения против ряда компаний из Китая за обход санкций против России. Пекин пытается убедить ЕС отказаться от этой идеи, рассказали источники Bloomberg
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Китай пытается убедить Евросоюз отказаться от ограничений в отношении китайских компаний, которые, по мнению европейских властей, поставляют России оборудование, которое может использоваться в военных целях, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

О том, что Еврокомиссия предложила ввести санкции против ряда китайских компаний за поставки России, в начале мая писала Financial Times. Представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь тогда заявил, что это нарушит доверие и сотрудничество между Пекином и Брюсселем, и пообещал ответные меры в случае ввода ограничений.

По словам собеседников Bloomberg, в последние недели китайские дипломаты встречались со своими европейскими коллегами в Брюсселе и Пекине и вели переговоры, чтобы ЕС отказался от этой идеи. Один из источников добавил, что ответные меры Пекина, вероятно, могут быть нацелены на Евросоюз на институциональном уровне.

Посол Китая в ЕС Фу Конг в опубликованном на сайте дипмиссии в конце мая интервью заявил, что Пекин по-прежнему хочет решить проблему «совместными усилиями». Он призвал блок представить доказательства того, что китайские компании занимались обходом санкций в отношении России.

В список компаний, которые, как считают в Еврокомиссии, поставляли России продукцию в военных целях, попали семь китайских фирм: 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Все они работают в области разработки полупроводников, микрочипов и электроники, отмечала FT.

Китай не стал присоединяться к санкциям против России, введенным западными странами в ответ на начало военных действий на Украине. В Пекине говорили, что односторонние санкции не приведут к разрешению конфликта.

Читайте на РБК Pro
Как выбрать пансионат для своего пожилого родственника
Ли Макинтайр — РБК Pro: «Илон Маск продвигает мнения известных лжецов»
Как изменится «Яндекс» после продажи и что будет с его акциями
15 лет трезвости: какие привычки помогли Эминему победить зависимость

В то же время в Китае заявили, что не будут намеренно обходить ограничения. Несмотря на это, Вашингтон пригрозил Китаю мерами в случае поставок российской стороне вооружений. Китай подчеркивал, что не является стороной конфликта и не поставлял России оружие.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Еврокомиссия Евросоюз санкции против России Китай
Материалы по теме
Politico узнала, что ЕС не согласовал 11-й пакет санкций против России
Политика
ЦБ из-за санкций смягчил контроль за внешнеторговыми операциями компаний
Финансы
ЕС дал себе право вводить санкции против любых крупных бизнесменов России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter