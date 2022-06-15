Посол назвал два требования к Шольцу перед его возможной поездкой в Киев
Канцлер Германии Олаф Шольц должен поддержать заявку Украины на получение статуса кандидата в члены Евросоюза и ускорить процесс передачи Киеву тяжелых вооружений, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире телеканала RTL.
«Прежде всего, мы хотим, чтобы глава правительства Германии пообещал предоставить [Украине] статус кандидата на членство в ЕС и обеспечить, чтобы Европейский совет единогласно принял это историческое решение на следующей неделе», — сказал посол.
Он добавил, что Киев рассчитывает, что Шольц «переступит через свои колебания в вопросе [поставок] тяжелых вооружений и окажет Украине масштабную помощь всеми доступными средствами из запасов Бундесвера и военной промышленности».
По мнению Мельника, немецкие власти и лично Шольц должны «использовать эту историческую возможность, чтобы сыграть ведущую роль в Европе и всеми силами остановить российский военный каток».
О том, что Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Киев незадолго до саммита G7, который пройдет с 26 по 28 июня, ранее сообщил журналист Bild Пауль Ронцхаймер. По его информации, в поездке главу правительства должны сопровождать премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон. В рамках визита политики собираются встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, писала газета.
Позднее, 13 июня, итальянская газета La Stampa со ссылкой на собственные источники уточнила, что визит состоится 16 июня. По ее данным, главы государств и правительств должны будут обсудить разминирование портов и разблокировку зерновых коридоров. Ни одна из стран официально не подтверждала визит.
В мае Шольц говорил, что не собирается приезжать в Киев до того, как украинские власти согласятся принять в столице страны президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Источники Bild утверждали, что в Киев отказывался принимать главу государства из-за «тесных связей» с Россией.
Мельник критиковал немецкого канцлера за то, что с начала военных действий на Украине он ни разу не приезжал в Киев и обвинял немецкие власти в том, что они делают недостаточно для поддержки Украины. Зеленский приглашал Шольца посетить Киев 9 мая, но визит так и не состоялся.
До Шольца Киев посещали президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и гглава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.