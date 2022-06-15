Посол назвал два требования к Шольцу перед его возможной поездкой в Киев

Канцлер должен поддержать заявку Украины на получение статуса кандидата в члены Евросоюза и ускорить процесс передачи Киеву тяжелых вооружений, считает посол Украины в ФРГ Андрей Мельник

Канцлер Германии Олаф Шольц должен поддержать заявку Украины на получение статуса кандидата в члены Евросоюза и ускорить процесс передачи Киеву тяжелых вооружений, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире телеканала RTL.

«Прежде всего, мы хотим, чтобы глава правительства Германии пообещал предоставить [Украине] статус кандидата на членство в ЕС и обеспечить, чтобы Европейский совет единогласно принял это историческое решение на следующей неделе», — сказал посол.

Он добавил, что Киев рассчитывает, что Шольц «переступит через свои колебания в вопросе [поставок] тяжелых вооружений и окажет Украине масштабную помощь всеми доступными средствами из запасов Бундесвера и военной промышленности».

По мнению Мельника, немецкие власти и лично Шольц должны «использовать эту историческую возможность, чтобы сыграть ведущую роль в Европе и всеми силами остановить российский военный каток».

О том, что Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Киев незадолго до саммита G7, который пройдет с 26 по 28 июня, ранее сообщил журналист Bild Пауль Ронцхаймер. По его информации, в поездке главу правительства должны сопровождать премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон. В рамках визита политики собираются встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, писала газета.

Позднее, 13 июня, итальянская газета La Stampa со ссылкой на собственные источники уточнила, что визит состоится 16 июня. По ее данным, главы государств и правительств должны будут обсудить разминирование портов и разблокировку зерновых коридоров. Ни одна из стран официально не подтверждала визит.

Читайте на РБК Pro Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Статьи Pro Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Статьи Pro Даем гарантию на потерю денег: какие ошибки могут дорого стоить импортеру Даем гарантию на потерю денег: какие ошибки могут дорого стоить импортеру Инструкции Pro Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Статьи Pro Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Статьи Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro Как вернуть долг в период моратория на банкротство Как вернуть долг в период моратория на банкротство Инструкции

В мае Шольц говорил, что не собирается приезжать в Киев до того, как украинские власти согласятся принять в столице страны президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Источники Bild утверждали, что в Киев отказывался принимать главу государства из-за «тесных связей» с Россией.

Мельник критиковал немецкого канцлера за то, что с начала военных действий на Украине он ни разу не приезжал в Киев и обвинял немецкие власти в том, что они делают недостаточно для поддержки Украины. Зеленский приглашал Шольца посетить Киев 9 мая, но визит так и не состоялся.



До Шольца Киев посещали президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и гглава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.