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Bild узнала о планах Шольца, Макрона и Драги посетить Киев

По данным издания, три политика собираются встретиться в украинской столице с Владимиром Зеленским до саммита G7, который пройдет в конце июня
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует в июне посетить Киев вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги, сообщил в Twitter журналист Bild Пауль Ронцхаймер.

По его данным, политики собираются провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита G7, который пройдет с 26 по 28 июня.

T-online со ссылкой на Bild пишет, что правительственные источники во Франции и на Украине сообщили изданию о переговорах на эту тему, которые велись продолжительное время. По информации издания, Макрон настаивал на визите после парламентских выборов во Франции — они будут проходить с 12 по 19 июня.

Ранее источники Europe 1 сообщили о поездке Макрона в Киев, которая может состояться в ближайшие недели. По данным радиостанции, во время этого визита французский лидер может объявить о передаче Украине еще шести 155-мм самоходных артиллерийских орудий Caesar. Первые шесть таких орудий были переданы Киеву в конце апреля.

О возможном визите Драги на Украину еще в апреле писала La Repubblica.

Europe 1 узнала о планах Макрона приехать в Киев и объявить о гаубицах
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Фото:defense.gouv.fr

Шольц в мае заявлял, что не может приехать в Киев, пока там не побывает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Тот хотел приехать в украинскую столицу вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в апреле, но позднее сообщил, что на Украине ему отказали в визите. По данным источников Bild, причиной стали «тесные связи» президента ФРГ с Россией и поддержка «Северного потока — 2». По словам канцлера, такое решение вызывает лишь раздражение, и правильнее было бы принять Штайнмайера.

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При этом Шольца критиковали за том, что он с начала военных действий на Украине так ни разу и не посетил Киев. Украинский посол Андрей Мельник говорил о «вялости немецкой политики», о которой, по его мнению, свидетельствует тот факт, что с начала российской спецоперации ни один представитель федерального германского правительства не посетил страну.

Зеленский после этого приглашал канцлера приехать в Киев 9 мая, но визит так и не состоялся.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Марио Драги Олаф Шольц Эмманюэль Макрон Германия Италия Франция Украина Киев
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